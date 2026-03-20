Cuatro detenidos y 10 investigados por supuestas inspecciones fraudulentas a 44 vehículos en una ITV de Cantabria

Estación de ITV - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha detenido a cuatro personas e investigado a otras diez por supuestas inspecciones fraudulentas a 44 vehículos en una estación de ITV de la comunidad autónoma.

Uno de los detenidos es inspector de la estación de ITV, que contaba con la colaboración del resto de detenidos e investigados, dos grupos de personas que actuaban de forma coordinada con él para que los vehículos que le indicaban pasaran las inspecciones.

Se les considera presuntos autores de delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y corrupción entre particulares.

Las diligencias de la trama descubierta se iniciaron en enero de 2025, cuando tras el resultado de diversas investigaciones, que contaron con la colaboración del responsable de la zona norte de la empresa ITEVELESA, se detectaron indicios de que determinados vehículos obtenían resultados favorables al someterse a la ITV aunque tenían deficiencias graves.

La investigación condujo inicialmente hasta un inspector de una estación de ITV de Cantabria, quien habría inspeccionado con resultado favorable un número elevado de vehículos pese a presentar deficiencias graves.

Dos de los casos más significativos fueron el de un camión y una furgoneta. Una patrulla de Tráfico los paró en la carretera y comprobó que presentaban deficiencias graves pese a que tenían al día la ITV, por lo que se les sometió a una inspección técnica extraordinaria que arrojó resultados desfavorable en ambos casos.

La investigación comprobó que una serie de personas solicitaban un número elevado de citas para ITV y que, en algunas de ellas, aportaban el teléfono o el email del propio inspector. De esta forma, las confirmaciones de cita le llegaban a él directamente y no al resto de inspectores.

La Guardia Civil comprobó que existía un patrón: determinados usuarios acudían de forma sistemática a realizar la inspección con el citado inspector, quien les asignaba informáticamente la línea en la que él se encontraba. Se ha podido constatar que uno de los detenidos llegó a llevar a la inspección hasta 12 vehículos que no eran de su propiedad y que pasaban siempre por la línea del mismo inspector.

Además, varios de los vehículos con inspección desfavorable por parte de otros inspectores de la estación, la pasaron favorable en la segunda ocasión sin haber subsanado los defectos observados, al acudir, esta segunda vez, por la línea del inspector detenido que les daba el visto bueno.

Tras la finalización de las primeras diligencias se detuvo al inspector de la estación de ITV y la operación culminó con otros tres detenidos y diez investigados.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.