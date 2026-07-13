Cuatro divulgadores científicos españoles llevarán la ciencia a un bar de Santander en un encuentro inédito

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SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Comunicación y Divulgación Científica del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC - Universidad de Cantabria) ha organizado un encuentro inédito que reunirá este miércoles 15 en Santander a cuatro de los divulgadores científicos más reconocidos de España, quienes han querido aprovechar su visita a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para compartir su ciencia con el resto del público y fuera de la península de la Magdalena.

La iniciativa, denominada 'Ciencia en el bar', tendrá lugar en el bar Dougall's San Celedonio a las 19.30 horas y contará con la participación de Clara Grima, Fernando Valladares, Ignacio López-Goñi y Lluís Montoliu, quienes han querido "trasladar la ciencia del elenco investigador a uno de los espacios más cotidianos de la ciudad, un bar, con la idea de acercar la investigación alrededor de una mesa y una conversación, y en este caso, de una cerveza artesana", ha explicado la organización.

Los cuatro ponentes ofrecerán breves charlas sobre disciplinas que van desde las matemáticas hasta la microbiología, y abordarán '¿Por qué no sois gente normal como yo?' de Clara Grima; '¿Por qué los geranios de tu balcón tienen más genes que tú?', de Lluís Montoliu; 'Humor para ciencia seria', de Fernando Valladares, e 'Sin levadura la vida sería más dura', de Ignacio López-Goñi, todos ellos desde una perspectiva divulgativa y accesible a todos los públicos.

La actividad ha sido organizada en colaboración con el CSIC, la Universidad de Cantabria y The Conversation, en el marco del curso 'La aventura de divulgar la ciencia en español con éxito"'que estos divulgadores imparten en la UIMP desde el 15 al 17 de julio.

El acceso al evento será libre hasta completar el aforo disponible en el establecimiento santanderino.