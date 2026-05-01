Cuatro heridos en un choque frontal entre una furgoneta y un coche en Santander - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este viernes tras el choque frontal entre una furgoneta y un coche en la avenida Eduardo García, en Santander.

Las víctimas han sido trasladadas hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por varias ambulancias.

Tres de ellos viajaban en el turismo y el cuarto implicado conducía la furgoneta, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Los servicios sanitarios del 061 Cantabria y seis efectivos de los bomberos, que se han desplazado con un autotanque, han atendido a las víctimas en el lugar del accidente.

Además, ha participado la Policía Local para realizar diligencias, han informado los Bomberos de Santander a través de su perfil en la red social X.