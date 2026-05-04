Cuatro heridos en una colisión de una furgoneta y un turismo cuyo conductor cuadruplicaba la tasa de alcohol

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SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en Santander como consecuencia de la colisión de una furgoneta y un turismo, cuyo conductor, que también sufrió lesiones, cuadruplicaba la tasa permitida de alcohol.

El siniestro se produjo el pasado viernes, sobre las 10.00 horas, en la calle Eduardo García del Río, cuando colisionaron un turismo y una furgoneta de reparto y resultaron heridos el conductor de la furgoneta, 34 años, además de dos pasajeros del turismo, una mujer de 45 años y un hombre de 51, que fueron trasladados en una UVI y una ambulancia, respectivamente, al Hospital Marqués de Valdecilla.

También resultó herido el conductor del coche, de 55 años, que fue atendido por la dotación de la ambulancia pero dijo que se trasladaría por sus medios a un centro sanitario.

Los agentes solicitaron a los dos conductores realizar la prueba de alcoholemia, que dio positiva en el caso del turismo, quien superaba en más del cuádruple la tasa permitida, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.