Cuatro horas de caminata para socorrer a un senderista en una zona de difícil acceso de La Viorna

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han socorrido este martes, tras una larga caminata de cuatro horas, a un hombre de 68 años que estaba realizando una ruta en el entorno de La Viorna, en Camaleño, y no podía continuar al haberse adentrado en una zona boscosa y de matorral que dificultaba notablemente el paso.

Las evacuación se ha realizado por tierra dado que el helicóptero del Ejecutivo autonómico no podía intervenir por la meteorología, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.

Así, tras una larga caminata de 4 horas y próximos a la zona de pista, los bomberos recibieron el apoyo logístico de miembros del GREIM de la Guardia Civil, que trasladaron al hombre al centro de salud para ser atendido.