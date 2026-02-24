Cuatro incendios forestales permanecen activos en Cantabria de los 19 provocados este lunes

Archivo - Incendio forestal en Cantabria - 112 - Archivo

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro incendios forestales permanecen activos a primera hora de este martes de los 19 que se provocaron este lunes, la primera "oleada" de este año 2026, ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

En concreto, los incendios activos se localizan en los municipios de Soba, Vega de Pas, Lamasón y Miera.

Las previsiones para las próximas 48 horas indican niveles de riesgo altos y muy altos en toda la región, por lo que, ante estas circunstancias, el Gobierno de Cantabria va a mantener activo el nivel máximo de alerta del dispositivo de lucha en toda la Comunidad.