Cuatro jóvenes cántabras se incorporan en enero a las oficinas del ICEX en Chicago, Dubái, Lisboa y Singapur

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha dado la bienvenida a las cuatro jóvenes cántabras que el próximo mes de enero se incorporarán a las oficinas comerciales de las Embajadas de España en Chicago, Dubái, Lisboa y Singapur, tras superar el proceso de selección de las becas de formación en internacionalización que la empresa pública de la Consejería de Industria convoca anualmente.

Las cuatro chicas que se unen a la red de becarios en el exterior de SODERCAN son de Santander, tienen 22, 23 y 26 años y están graduadas en diferentes ámbitos como Relaciones Internacionales, ADE y Marketing, y Traducción e Interpretación.

En concreto, Paula García Herrero realizará el periodo de prácticas durante un año en las oficinas del ICEX en Singapur, Cristina Losada Campa en Chicago, Sara Quintana Lostal en Lisboa y Carolina Revuelta Álvarez en Dubái, ha informado el Gobierno.

Allí tomarán el testigo de los jóvenes cántabros que se han formado durante este año en esas mismas oficinas del ICEX de la mano de SODERCAN: Roberto Iglesias en Lisboa, Diego Sainz en Singapur, Carlos Fernández en Dubái y Andrea Martínez en Chicago.

El consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, y la directora de Nuevos Mercados e Internacionalización, Raquel Manzanares, han encomendado a las nuevas becarias la tarea de apoyar al Gobierno de Cantabria en el objetivo prioritario de "atraer riqueza, inversión y proyectos industriales" a la región y de identificar oportunidades de negocio en materia de exportación para las empresas de nuestra comunidad autónoma.

Asimismo, les han recomendado proactividad para sacar el máximo partido a esta "oportunidad única" y esta experiencia que les va a suponer "un antes y un después" tanto a nivel profesional como personal, a la vez que les va a convertir en "embajadores" de Cantabria en el exterior.

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CANTABRIA

Estas becas son fruto de un convenio con el ICEX y responden a los objetivos del Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 en su línea de Talento, orientada a impulsar la capacitación de profesionales en un ámbito en el que las empresas encuentran serias dificultades para contratar y en el que la brecha entre la oferta y la demanda es "una realidad generalizada a nivel nacional".

Por eso la cualificación de jóvenes en el ámbito de la promoción internacional y el comercio exterior cobra especial importancia para contribuir a la internacionalización y desarrollo del tejido empresarial de Cantabria y a la promoción exterior de los productos y las empresas de la región.