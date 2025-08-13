Cuatro jóvenes investigados por daños de 6.000 euros en mobiliario urbano durante unas fiestas en Valderredible

Al saber que la Guardia Civil les buscaba, se personaron la semana pasada en las dependencias del Cuerpo en Polientes

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias a cuatro jóvenes, tres menores y uno de 18 años, como presuntos autores de daños causados en mobiliario urbano de Villanueva de la Nía (Valderredible) durante las fiestas de la localidad, cuantificados en más de 6.000 euros de perjuicio económico para el erario público.

En concreto, se denunció la rotura de luminarias y cableado en siete farolas, rotura de un cuadro eléctrico que fue arrancado de su anclaje al suelo, y desanclaje de un banco de una zona de paseo, llegando incluso a levantar parte del cemento de la sujeción del mismo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de julio y los agentes del Puesto de Polientes comenzaron una investigación en la que descubrieron que los presuntos autores eran cuatro jóvenes y averiguaron su identidad.

Éstos, al saber que la Guardia Civil les podía estar buscando, se personaron la semana pasada en las dependencias de este Cuerpo en Polientes, y se les instruyeron diligencias en calidad de investigados.