Silos del puerto de Santander se llenarán de color con la propuesta 'Alma' de Boa Mistura

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro silos del puerto de Santander se llenarán de color con la propuesta 'Alma' de Boa Mistura, dentro del proyecto pionero de innovación cultural impulsado por Cantabria Labs y desarrollado por el grupo de artistas.

La propuesta artística 'Alma' ha sido la más apoya en el proceso de participación ciudadana, que ha contado con más de un millar de votos, y transformará los cuatro silos industriales del Puerto de Santander en un gran mural participativo de más de 1.800 metros cuadrados.

La intervención, que arrancará a finales de septiembre, tiene como objetivo resignificar este enclave industrial y convertirlo en un nuevo símbolo de identidad compartida y en un ejemplo de cómo empresa, instituciones y ciudadanía pueden cocrear juntos, con valor cultural y social.

Este proyecto, liderado por Tiempo de Arte y respaldado por el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, el Puerto de Santander, el Centro Botín, el Grupo GOF y UNIR, es fruto de un proceso de escucha a través de unas dinámicas participativas organizadas con vecinos de la ciudad que compartieron sus emociones, recuerdos y palabras vinculadas al puerto y a la ciudad.

"Estamos muy agradecidos por la enorme implicación de la ciudadanía y por la oportunidad de construir algo tan especial para Santander. Este proyecto representa nuestro propósito de cuidar la calidad de vida de las personas, porque en Cantabria Labs creemos que la cultura también es salud", ha señalado Eloísa Vega, Sponsorship Manager de la compañía.

"Para nosotros esta obra es el resultado de un diálogo real con la ciudad, un proceso artístico que tiene como materia prima las emociones de quienes habitan Santander. 'Alma' simboliza Santander como una ciudad abierta al cielo, cuyo reflejo se multiplica en el mar", ha explicado Pablo Ferreiro, de Boa Mistura.

La ejecución de la obra se extenderá aproximadamente cuatro semanas, en función de las condiciones meteorológicas, y contará con la participación de vecinos de Santander.

Para acercar aún más esta iniciativa a la ciudadanía, durante la ejecución de la obra Los Reginas se suman al proyecto ofreciendo paseos gratuitos en barco por el puerto de Santander que permitirán contemplar de primera mano la transformación de los silos y vivir el proceso creativo desde una perspectiva única.