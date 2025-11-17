Cuatro unidades de Valdecilla, las mejores del país según los premios Best In Class

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha sido reconocido en los Premios Best in Class (BIC) como el hospital con los mejores servicios de Cardiología y Oncología del país, así como con la Mejor Unidad de VIH/SIDA y el Mejor Proyecto de Humanización por 'Mentte. Mentoría terapéutica para adolescentes', que depende del Servicio de Psiquiatría del hospital.

Además, su Unidad de Hipertensión Pulmonar ha recibido una mención de honor, un reconocimiento que distingue a servicios que se han quedado muy cerca de los ganadores.

El consejero de Salud, César Pascual, que ha sido el encargado de entregar alguno de los galardones, durante la gala, celebrada este lunes en Madrid, ha recordado que estos premios sitúan a Valdecilla en la "élite de la sanidad española", ya que reconocen la excelencia en la atención sanitaria, evaluando su actividad de forma completa.

En total, Valdecilla ha obtenido cinco reconocimientos que consolidan el prestigio de la institución sanitaria.

"Valdecilla reedita su título de mejor hospital, ya que, otra vez, ha vuelto ser el centro con mayor número de finalistas, 18, un hito que, desde 2012, ha vivido 248 veces, las mismas en las que ha sido nominado, de las que 56 han conseguido la máxima categoría", ha manifestado.

Al acto de entrega, además del consejero, que ha acompañado a todos los premiados, también ha participado la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Socio Sanitaria, María Isabel Priede.

BIC A LA EXCELENCIA 5 ESTRELLAS

De hecho, "desde 2017, Valdecilla ha sido el hospital con más ganadores", hasta el punto de que, en 2016, su "excelente" trayectoria fue reconocida en los BIC con un premio especial a la Consejería de Sanidad. Además, el hospital ha recibió el BIC a la excelencia 5 estrellas en varias categorías a lo largo de los años, por ser ganador, durante tres años consecutivos, en los últimos cuatro.

Actualmente, ostentan este distintivo Reumatología (vigente 2023-2025); Enfermedades Infecciosas (vigente 2024-2026) y acaba de obtenerlo la Unidad de VIH/SIDA (vigente 2025-2027). Estos servicios no pueden optar a ganadores durante los tres años que dura el sello, por lo que, realmente, el total de galardones se elevaría en dos más, ya que actualmente hay dos servicios con el distintivo BIC 5 estrellas en vigor.

Con una reconocida reputación en el ámbito sanitario nacional, los Premios Best in Class, promovidos por Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, distinguen cada año la excelencia asistencial, docente y de gestión de hospitales y servicios de toda España. Su relevancia los ha convertido en un referente para el sector y en un indicador del compromiso de los centros con la calidad y la mejora continua. A lo largo de sus distintas ediciones, Valdecilla ha logrado numerosos servicios y unidades premiadas o finalistas, lo que refuerza su posición como hospital de referencia en España.

Este año, además de los ganadores, han sido reconocidos como finalistas los siguientes servicios y unidades: Dermatología, Farmacia Hospitalaria en Oncología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva / UCI, Microbiología, Neumología, Neurología, Psiquiatría y Salud Mental, Urgencias, y las unidades del Dolor, de Esquizofrenia y de Patología Digestiva, así como Mejor Hospital de Alta Complejidad.