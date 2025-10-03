La cubrición de la pista del CEIP Eugenio Perojo de Liérganes costará 545.000 euros y estará en seis meses

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de cubrición de la pista polideportiva del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eugenio Perojo de Liérganes han comenzado. Cuentan con presupuesto de 545.015 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Al inicio de las obras ha asistido, este viernes, el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, quien ha aclarado que, aunque arrancan hoy, los escolares del centro podrán seguir disfrutando de esta instalación hasta mediados de noviembre, cuando comenzarán las cimentaciones necesarias para la posterior colocación de la estructura, prevista para diciembre.

Se trata, según ha dicho, de una actuación "muy demandada", que dotará al municipio de una instalación deportiva "óptima" para su uso los 365 días del año, incluso con mal tiempo.

Y es que además de los escolares del centro, fuera del horario lectivo esta instalación podrá ser utilizada también por los vecinos de Liérganes para la práctica deportiva y la realización de otras actividades ya que, en la actualidad, no disponen de una infraestructura cubierta de estas características.

Acompañado por el alcalde del municipio, Ángel Bordas, Media ha explicado que la nueva estructura cubrirá toda la superficie actual de la pista polideportiva, de algo más de 1.500 metros cuadrados de planta, "un gran espacio que incluso en días de lluvia podrán utilizar cuando termine la obra".

El consejero ha indicado que esta actuación forma parte de un paquete de actuaciones que el Gobierno ha encargado a la empresa pública Gesvican para la realización y mejora de nueve instalaciones deportivas en Liérganes, Molledo, Los Corrales de Buelna, Santander, Comillas, Alfoz de Lloredo, Ribamontan al Mar, Lamasón y Solórzano.

"El de Liérganes es el primero de estos nueve proyectos que ponemos en marcha y que, en su conjunto, contarán con una inversión autonómica cercana a los 9 millones de euros", ha expresado Media, que ha avanzado que en los próximos días arrancarán otros proyectos.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Por su parte el regidor municipal ha asegurado que esta instalación "marcará un antes y un después" tanto para los alumnos de este centro como para los jóvenes del municipio que podrán utilizarla para la práctica deportiva.

"Estamos muy contentos y agradecidos al Gobierno de Cantabria porque es una obra muy perseguida y hoy es para nosotros un día muy feliz por su comienzo", ha expresado.

DETALLES DE LA ACTUACIÓN

Además de la colocación de la cubierta, el proyecto se completará con la mejora de la red de drenaje, la instalación de proyectores de tecnología para su utilización también por la noche, así como la mejora del pavimento y de las instalaciones deportivas ya que, como ha explicado el consejero, "actualmente no cumplen con las normas necesarias para la práctica del fútbol o el baloncesto".

En concreto, las dimensiones de la pista de fútbol sala pasarán a ser de 39 x 20 metros con una franja de seguridad de dos metros en los fondos y un metro en los laterales.

Por otro lado, las dos pistas de minibasket se marcarán con unas medidas de 24 x 14 metros, dejando del mismo modo 2 metros de seguridad a lo largo del perímetro.