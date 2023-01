Cultura abre el plazo para formar parte del catálogo 'Cantabria en corto 2023'

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission, ha abierto este lunes, 2 de enero, y hasta el próximo día 15, incluido, el plazo de presentación de trabajos para formar parte del catálogo 'Cantabria en corto 2023', que alcanza este año su novena edición.

Esta iniciativa forma parte de las acciones y actividades que desarrolla el departamento que dirige el vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, para apoyar e impulsar al sector audiovisual de la comunidad autónoma, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Para poder ser seleccionado y formar parte de este nuevo catálogo 'Cantabria en corto' hay que ser director o productor nacido en Cantabria o residir en la región y haber realizado algún trabajo durante el pasado año 2022.

Un jurado de expertos serán los que decidan, en base a criterios profesionales, cuáles y cuántos cortometrajes formarán parte del catálogo durante este 2023, que serán distribuidos en festivales nacionales e internaciones a través de una empresa especializada.

Y es que, aunque lo habitual es escoger cinco trabajos, se puede dar el caso de que esa selección se incremente ante la calidad de los cortos a seis, por ejemplo, como sucedió el año pasado.

Una edición más y como en las anteriores, durante el año se desarrollarán actividades complementarias como intercambios audiovisuales con otras comunidades autónomas, entre ellas Canarias, La Rioja y País Vasco.

A lo que hay que sumar la proyección de los cortometrajes del catálogo dentro de la programación de la Filmoteca regional, lo que contribuye a la difusión y conocimiento de los realizadores cántabros y de su trabajo en la comunidad.

Las bases se pueden consultar en la página web de Cantabria Film Commission.

Para Zuloaga, 'Cantabria en corto' es una iniciativa que "se consolida año a año a nivel nacional y que va ganando visibilidad y prestigio de convocatoria a convocatoria".

También ha remarcado que su objetivo es "dar un empujón y prestar apoyo a los trabajos de realizadores cántabros, tanto emergentes como consolidados, para ayudarles a progresar en su trayectoria profesional".

"Pertenecer al catálogo dota a los cortometrajes que lo integran de un sello de calidad y supone un impulso fundamental para sus directores, al permitirles la distribución de sus trabajos a la que, quizá, sin este apoyo no podrían acceder", ha valorado.

'CANTABRIA EN CORTO 2022'

Mientras se pone en marcha el catálogo de 2023 continúan en distribución los trabajos que integran 'Cantabria en corto 2022': 'Rooms', de Álvaro de la Hoz; 'Not for sale', de Alejandro Sánchez y Miriam; 'No hay fantasmas', de Nacho Solana; 'Pandora', de Daniel González; 'El último vals', de Sergio Garai; y el documental 'Cosas que no van a morir', de Manuela Gutiérrez.

Estos audiovisuales han conseguido hasta el momento 63 selecciones y siete premios en diversos festivales.

En concreto, destacan las selecciones de 'No hay fantasmas' en Zinebi, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, en el Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra y en Ibicine (festival de cine de Ibiza).

'El último vals' de Sergio Garai ha tenido tres selecciones destacadas, que son las del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, de la Mostra de Curtas Vila de Noia y del Festival de Cine de Zaragoza.

Además, ha recibido el premio del público del certamen de cortometrajes del Avilés Acción Film Festival y el de mejor fotografía en la Muestra de Cortometrajes Aragoneses de Delicias.

Por su parte, 'Not for sale' ha sido seleccionado en el Cambridge Film Festival, en el Cornwall Film Festival, en Ibicine (festival de cine de Ibiza) y en el South London Film Festival.

Asimismo, ha sido premiado como mejor guion en el Festival Alhama Ciudad de Cine y mejor cortometraje en la Semana de Cine Corto de Sonseca*y recibido una mención especial en el South London Film Festival.

'Cosas que no van a morir' ha sido seleccionado en el Festival de Cine de Zaragoza, en el Festival Internacional de Cine de Santiago de Compostela Curtocircuito, en el Festival Internacional de Cine de Sax*y en YOUKI International Youth Media Festival.

Este trabajo de Manuela Gutiérrez ha recibido el premio del público en la Muestra de Cine y Creatividad del Centro Botín y el Innovative Film Award en el YOUKI International Youth Media Festival.

'Rooms' de Álvaro de la Hoz ha contado con las selecciones de Cheongju International Short Film Festival, del Festival Minutos de Terror (Sustefest), del Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week y del Festival Internacional de Cine de Almirante Brown (FICAB).

Además, el cortometraje de Daniel González 'Pandora' ha sido seleccionado en el Festival y Mercado de Cine Independiente de Albacete (ABYCINE).