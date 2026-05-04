Cultura celebra el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Cantabria con una exposición - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura celebra el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC) con una exposición sobre el trabajo de custodia del patrimonio documental.

Bajo el título 'Memoria rescatada: Conservación y restauración en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria' está muestra podrá verse en la sala 'Piti CantalaPiedra' de la Biblioteca Central de Cantabria a partir del 6 de mayo.

Esta propuesta ofrece al público una oportunidad única para descubrir la labor, a menudo invisible pero fundamental, que se realiza para salvaguardar el patrimonio documental custodiado en el AHPC, ha informado este lunes el Gobierno.

En este sentido, ha indicado que este patrimonio "es el testimonio vivo de nuestra historia, derechos e identidad. Sin embargo, la memoria documental es extremadamente frágil: el paso del tiempo, la humedad característica de nuestra región y la propia naturaleza de los soportes -como el papel o el pergamino- ponen en riesgo constante su integridad".

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado que el Archivo Histórico Provincial "no es solo un depósito de documentos, sino una garantía de derechos, de transparencia y de memoria colectiva".

A su juicio, cada documento que se conserva y se recupera "refuerza nuestra identidad como sociedad y nos ayuda a entender de dónde venimos".

El titular del Cultura ha valorado el papel esencial que cumple el personal archivístico, y que se puede conocer, de primera mano, en esta exposición. Al respecto, ha explicado que estos 75 años son el resultado del "trabajo riguroso y constante de profesionales que han sabido proteger documentos frágiles, ordenar fondos complejos y adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder el rigor técnico".

Asimismo, ha subrayado que la recuperación de archivos en riesgo de pérdida "ha sido clave para salvar testimonios únicos de la historia social, económica y cultural de Cantabria".

Además, ha afirmado que los archivos afrontan nuevos retos, especialmente en el ámbito del documento electrónico, y el Gobierno de Cantabria seguirá apostando por su modernización y digitalización, pues entiende que invertir en archivos es hacerlo en conocimiento, y en investigación.

EXPOSICIÓN

La exposición se articula en torno a dos ejes complementarios: la conservación preventiva y la restauración. La primera se presenta como la "primera línea de defensa", una estrategia diaria que busca evitar que el daño llegue a producirse mediante el control ambiental y el uso de materiales de conservación adecuados para un patrimonio delicado.

Por otro lado, la muestra destaca la labor de los profesionales de la restauración, quienes intervienen directamente sobre los documentos dañados bajo estrictos criterios científicos y éticos.

Sus actuaciones se basan en el respeto máximo al original, la mínima intervención necesaria y la garantía de reversibilidad de todos los tratamientos aplicados.

Los visitantes podrán conocer los materiales y técnicas utilizados, para la correcta conservación y manipulación de los documentos, las cajas y carpetas libres de ácido, los papeles barrera de alta calidad y el sistema de encapsulado en poliéster, diseñado específicamente para proteger piezas de extrema fragilidad como la colección de pergaminos del AHPC.

Asimismo, se destaca la importancia de la organización de la documentación en los depósitos del archivo y dentro de éstos en los armarios compactos, que optimizan el espacio y minimizan la exposición a la luz y suciedad.

Esta exposición no solo muestra documentos antiguos, sino que invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de proteger nuestro legado, garantizando que la historia de Cantabria llegue intacta a las generaciones venideras, pues, como subraya la muestra, "conservar es un acto de responsabilidad con el futuro".