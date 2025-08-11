Cultura convoca los premios literarios de cuento, novela y poesía, dotados con más de 20.000 euros

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este lunes la resolución por la que se convocan los premios literarios del Gobierno de Cantabria de 2025.

Estos premios se concederán en las modalidades de cuento 'Manuel Llano', de novela corta 'José María de Pereda' y de poesía 'Gerardo Diego'.

Únicamente se podrá presentar una obra por autor en cada modalidad de premio y podrán participar todos los autores, con independencia de su nacionalidad, excepto los ganadores de ediciones anteriores en la correspondiente modalidad.

El jurado valorará en los originales la creatividad, la estructura y el ritmo de la narración; la organización de la acción y de la sucesión de los acontecimientos hasta alcanzar el punto culminante de la obra; la riqueza del lenguaje utilizado, la coherencia en el desarrollo de la obra y los recursos estilísticos utilizados.

La dotación total de los premios alcanza los 22.000 euros, de los que 12.000 euros corresponden a la novela corta, 5.000 al cuento y otros 5.000 a la poesía. Además, se editarán las obras ganadoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOC, es decir, 12 de agosto.