Cultura destina 18 millones de su presupuesto de 2027 a la finalización del MUPAC

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, presenta, en rueda de prensa, los presupuestos de su departamento - LARA REVILLA

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La financiación de la recta final de los trabajos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y su puesta en marcha contarán con 18 millones de euros --de los cuales 11 de destinarán a las obras propiamente dichas y los 7 restantes a la museografía-- en el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria para 2027.

La consignación total del departamento que dirige Tamara González es de 136,3 millones de euros, un 1% más que el año pasado.

En la rueda de prensa de presentación del proyecto presupuestario, González ha señalado que el documento "consolida" los avances logrados. Se trata de "unas cuentas realistas, responsables, sostenibles", ha remarcado.

Y ha añadido que tiene como objetivo final seguir apoyando a un turismo de calidad --"en el que se viene trabajando en los últimos tres años"-- y una apuesta por "la desestacionalización y descentralización", con la cultura y el deporte como motores también de la economía regional.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio contará con 46 millones con los que, además de la recta final del MUPAC, se afrontará la finalización de proyectos como el Centro de Arte de la Lechera y el Centro Reina Sofía-Archivo Lafuente, al que se destina un millón para su apertura.

En cuanto a la Dirección General de Turismo, se incrementará un 8%, hasta llegar a los 27 millones.

A través de CANTUR, que tiene una consignación total de 50 millones --de los que 35 proceden de ingresos--, se han asignado 14 millones a inversiones, con actuaciones en el Parque de Cabárceno de más de 12 millones para el nuevo recinto de elefantes y el tobogán alpino.

El resto de las iniciativas relevantes serán la nueva línea de innivación de las zona de debutantes y la rehabilitación del Barracón de Brañavieja en la Estación de Alto Campoo, a las que se ha dotado con 2,4 millones.

Las mejoras en los campos de golf de Nestares y del Abra del Pas se han presupuestado con 2,5 millones. Al refugio de Áliva se le dedican 1,8 millones y en el teleférico de Fuente De se invertirá un millón.

Por su parte, la Fundación Camino Lebaniego dispondrá de 3,5 millones para conservar y difundir el camino, y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, de un presupuesto de 24,3 millones.

En cuanto a la Dirección General de Deporte, tendrá un presupuesto de 18 millones que "busca la promoción del deporte y el apoyo a los ayuntamientos para construir infraestructuras", ha informado González.

Finalmente, la consejera ha confirmado la creación de cinco plazas de inspectores turísticos.