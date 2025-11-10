Cultura destina 70.000 euros del Presupuesto de 2026 al concurso de ideas para el edificio de las Clarisas

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha incluido una partida de 70.000 euros en su Presupuesto para 2026 para llevar a cabo el concurso de ideas para diseñar el futuro edificio de las Clarisas de Santander.

El Ejecutivo ya ha invertido casi 1,77 millones en obras, ya concluidas, para evitar que este inmueble -ubicado en la calle Alta y declarado Bien de Interés Cultural- "colapsara".

Ahora, se centrará el próximo ejercicio en el concurso de ideas con el objetivo de "recuperar un edificio con mucha historia y dotarlo en un futuro de actividad", como ha explicado el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, en la rueda de prensa de presentación de su Presupuesto.