La Cultura a Escena regresa al TMCE con ocho espectáculos de comedia, mimo y poesía o marionetas

Cartel. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega acogerá durante octubre y noviembre una nueva edición de La Cultura a Escena, con ocho espectáculos de comedia, teatro, mimo, poesía, marionetas y danza, dirigidos tanto al público juvenil, como adulto y familiar.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha destacado la calidad de esta nueva programación, que apuesta por la variedad de géneros y lenguajes escénicos.

Según ha explicado, las funciones para público juvenil y adulto se celebrarán los viernes, a las 20.30 horas; mientras que las propuestas infantiles y familiares tendrán lugar los domingos, a las 12.00 horas.

La programación comenzará el viernes 9 de octubre, a las 20.30 horas, con 'Mamá', de La Machina Teatro, una comedia dirigida al público juvenil y adulto a partir de 14 años.

A continuación, el domingo 11, a las 12.00 horas, llegará 'El Rincón', de Producciones Imprevistas, una propuesta de teatro infantil y marionetas para público familiar a partir de cinco años.

Mientras que el viernes 16 será el turno de 'El gesto invisible', de José Piris & Mimox Teatro, un espectáculo de mimo y poesía protagonizado por José Piris, discípulo de Marcel Marceau.

El domingo 18 se representará 'Glow', de Compás Modular, una propuesta de danza para bebés y niños de seis meses a cinco años, que se desarrollará sobre el escenario y tendrá un aforo limitado a 120 personas.

El programa continuará el viernes 23 con 'Macho', de Trueba & Trueba Producciones, y el domingo 25 con 'La princesa y el dragón', de Sol y Tierra Teatro Ecosocial.

Ya en noviembre, el viernes 6 llegará 'Power Girls. Las chicas buenas no hacen historia', de Amalgama Teatral; y cerrará la programación el domingo 8 'En la casita de Klimt', de Escena Miriñaque, un espectáculo de danza-teatro infantil sobre el paso del tiempo, los recuerdos y la imaginación, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

ENTRADAS

Las entradas ya están a la venta desde este martes, 1 de septiembre, a las 10.00 horas, inicialmente para Zona A-Platea, con un precio de 4,50 euros para las zonas A y A- lateral.

Podrán adquirirse a través de los canales habituales del TMCE, como la página web o el teléfono, y, si quedan localidades, en la taquilla desde dos horas antes del comienzo de cada espectáculo.

Vélez ha animado a jóvenes, adultos y familias a acercarse al TMCE y disfrutar de esta programación que ofrece propuestas escénicas muy diversas a un precio "accesible", ha señalado.