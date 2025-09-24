'Cultura expandida' llega a semana a Tudanca, Santiurde de Reinosa, Solares, Ampuero y Ramales

Con talleres de recuperación fotográfica y poesía y proyecciones de cortometrajes

El programa 'Cultura expandida' llegará este fin de semana a Tudanca, Santiurde de Reinosa, Solares, Ampuero, y Ramales de la Victoria, con talleres de recuperación fotográfica y poesía y proyecciones de cortometrajes.

Los objetivos de esta apuesta, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, son apoyar a los profesionales de la región para fortalecer el sector y ofrecer un espacio de reflexión con un programa que llegue a toda la comunidad autónoma.

La presente edición cuenta con nueve propuestas y diferentes disciplinas, como talleres, proyecciones, encuentros, exposiciones, danza, música, canto coral, experiencias participativas, coloquios y representaciones dirigidas a todo tipo de público y distribuidas entre septiembre y diciembre. Se desarrollarán en 40 jornadas, con acceso gratuito y en 29 espacios diferentes de Cantabria.

PROGRAMA

En cuanto al programa, este miércoles 24 de septiembre en la Fundación Orense de Ramales de la Victoria tendrá lugar el taller 'Experiencia teatral de poesía interpretativa', propuesta de Ulapé Cultural Experience, que el viernes 26 se ofrecerá en la Casa de Cultura de Ampuero.

El objetivo de esta actividad es fomentar el talento y dinamizar la actividad artística del sector con una propuesta "eminentemente experimental, por su imposición práctica a los asistentes". Está dirigida, sobre todo, a personas jóvenes, adultas y de la tercera edad, que por juventud o por madurez no han tenido contacto con el mundo interpretativo poético y se les ofrece la ocasión de "alcanzar y manifestar emociones contenidas y compartidas".

Por otro lado, en la Finca Marqués de Valdecilla de Solares el viernes 26 a las 19.00 horas y el sábado 27 en la Asociación Cultural 'La Posadería' de Somballe, en Santiurde de Reinosa, a las 18.30, se desarrollará el ciclo 'Rurales Expandi2. Proyecciones y encuentros' de la compañía Ruido Interno.

Se proyectará una muestra de los cortometrajes ganadores en la última edición del Festival de cine y cortometraje en el Medio Rural y Natural 'Rurales', y se exhibirán las obras premiadas en la última edición de cineastas emergentes y consolidados que abordan cuestiones como la degradación del paisaje, el cambio climático, la tradición, las costumbres rurales, la despoblación o las tradiciones.

Por último, la Casona de Tudanca acogerá el sábado 27 de septiembre y el sábado 4 de octubre las dos últimas jornadas de los talleres 'Fotos vivas', impartido por Araceli Cavada, gestora de Patrimonio Histórico Fotográfico y documentalista.

Esta actividad busca aproximar a los participantes a la fotografía histórica y trabajar sobre la conservación de los archivos personales que se custodian en los hogares. Los talleres constan de tres sesiones.