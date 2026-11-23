Cultura impulsa un proyecto de inclusión sociolaboral a través del patrimonio de Liébana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de la Fundación Camino Lebaniego, y la Asociación de Amigos del Hórreo Cántabro (AMHOCAN) colaboran desde hace unos meses en el desarrollo de Trébede, un proyecto que une patrimonio, diversidad e inclusión sociolaboral que tiene como objetivo formar a personas con discapacidad como divulgadoras del patrimonio etnográfico de Liébana.

La iniciativa cuenta también con la participación del Grupo Viviendo y la colaboración del Centro de Visitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa de Sotama y toma como referencia el proyecto Tentemoz@s, impulsado por la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano, ha informado el Gobierno de Cantabria.

En esta primera fase de Trébede participan siete personas de la comarca lebaniega, con distintas discapacidades y edades. Desde el pasado verano, reciben formación los sábados por la mañana de la mano de un equipo de monitores procedentes de diferentes ámbitos profesionales, entre ellos la comunicación, la arqueología, la historia y la psicología.

La formación no se limita al conocimiento de los hórreos y otros elementos del patrimonio tradicional sino que una parte fundamental del trabajo se centra en desarrollar habilidades de comunicación, fomentar la autonomía y, especialmente, aprender a trabajar en equipo.

El proyecto parte de las capacidades de cada participante, teniendo en cuenta también sus necesidades y limitaciones, y apuesta por un modelo de colaboración en el que cada persona contribuye desde sus posibilidades al objetivo común.

Hace unos días, los participantes realizaron su primera presentación pública ante un grupo de alrededor de 40 personas y está previsto organizar una presentación dirigida a las familias. El siguiente paso será comenzar a desarrollar visitas guiadas a partir de enero y febrero de 2027, para posteriormente extender la actividad a otros valles y localidades a lo largo de los caminos de peregrinación de Cantabria.

Entre las posibilidades que se están estudiando figura establecer el Centro de Visitantes de Sotama como punto de inicio y acogida de las visitas, desde donde organizar diferentes recorridos por los hórreos y otros elementos del patrimonio etnográfico y religioso de Liébana.

Más allá de su dimensión cultural y divulgativa, Trébede aspira a convertirse en una oportunidad real de inserción laboral.