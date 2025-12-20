Cultura promueve un grupo de trabajo colaborativo para dinamizar la economía local en la ruta del Camino Lebaniego

Encuentro celebrado en el Centro de Estudios Lebaniegos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de la Fundación Camino Lebaniego, ha celebrado en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes la primera reunión informativa del grupo de trabajo del proyecto europeo Ultreia Sudoe, un encuentro que marca el inicio de un proceso colaborativo que reunirá a agentes públicos, privados y sociales vinculados al Camino Lebaniego.

A la convocatoria fueron invitadas cerca de 70 entidades del territorio, de las que finalmente participaron alrededor de 40 personas en representación de 35 entidades, pertenecientes a sectores diversos y relacionados con el Camino.

Entre los asistentes se encontraban seis alcaldes de municipios del trazado y la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Cantabria, AMICA (socio cántabro del proyecto), representantes de la hostelería, albergues de peregrinos, empresas de turismo activo, agencias receptoras, artesanos, colectivos de folklore y otros servicios vinculados a la ruta.

Durante la sesión se presentó el proyecto Ultreia Sudoe y, especialmente, el papel de los 'hub' como espacios de gobernanza compartida, reflexión y toma de decisiones conjuntas, orientados a mejorar la gestión del Camino, reforzar la identidad cultural del territorio y favorecer un desarrollo local sostenible vinculado al turismo de interior.

Tras esta primera reunión informativa, este grupo de trabajo iniciará en 2026 una serie de cinco reuniones, que se celebrarán a lo largo del año y que irán rotando por diferentes localizaciones del territorio. La primera tendrá lugar el 27 de enero en San Vicente de la Barquera.

En cada uno de estos encuentros se definirán y debatirán acciones concretas, consensuadas por los miembros del grupo, basadas en las líneas estratégicas del proyecto --gobernanza compartida, patrimonio cultural, accesibilidad universal, desarrollo local, experiencia peregrina, innovación tecnológica y cambio climático-- y en el Plan de Acción del proyecto Ultreia Sudoe.

En nota de prensa, la directora de la Fundación, Pilar G. Bahamonde, ha detallado que el objetivo es que este proceso no se quede en el intercambio de ideas, sino que "se traduzca en iniciativas reales y medibles que contribuyan a mejorar la experiencia peregrina y, al mismo tiempo, a reforzar la economía local y la cohesión social de los municipios del Camino".

En paralelo, el proyecto Ultreia Sudoe está desarrollando otras acciones complementarias orientadas a mejorar la gestión del Camino y la experiencia de peregrinos y visitantes.

Entre ellas se encuentra la instalación de sistemas de medición de afluencia en distintos puntos del itinerario para obtener datos fiables sobre los flujos de paso, así como la creación de las 'Paradas del Camino', espacios físicos y virtuales de acogida, descanso e información que actúan también como puntos de encuentro con la población local y escaparate de productos y servicios del territorio, contribuyendo a impulsar la economía local y la sostenibilidad.

PROYECTO ULTREIA SUDOE

El proyecto Ultreia Sudoe se desarrolla en el marco del programa europeo Interreg Sudoe y junto a las entidades españolas (Fundación Camino Lebaniego, Fundación Santa María la Real, Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés, Amica y la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo) participan la Agence Française des Chemins de Compostelle en Francia; el municipio portugués de Vila Pouca de Aguiar y la Faculdade de Ciências e Tecnologia de la Universidad Nova de Lisboa.

En este sentido, la Fundación Camino Lebaniego es también miembro activo de la Federación Europea de Caminos de Santiago.

La iniciativa tiene como objetivo revitalizar el turismo interior y fomentar el desarrollo rural en los territorios por los que discurren los Caminos de Santiago. La meta es trazar una estrategia que pueda ser compartida por todos los Caminos del ámbito SUDOE (Europa Suroccidental).

Ultreia Sudoe, con un presupuesto total de 1,4 millones de euros repartidos entre los ocho socios y financiado en un 75% por el programa Interreg Sudoe, continuará hasta 2026.