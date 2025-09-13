Cultura retoma el ciclo 'Ideas y maestros' con un encuentro con el historiador José Varela Ortega

Cartel del encuentro con el historiador José Varela Ortega. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte retomará el martes 16 de septiembre el ciclo 'Ideas y Maestros' con un encuentro en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus con el historiador José Varela Ortega.

En el acto, con entrada libre y que tendrá lugar a las 19.30 horas, el historiador disertará sobre las amenazas que se ciernen sobre la democracia liberal, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Nacido en Madrid en 1944, José Varela Ortega es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Hijo de Soledad Ortega Spottorno y del arquitecto institucionista José Varela Feijoo, el historiador es nieto del filósofo José Ortega y Gasset.

Expresidente de la Fundación José Ortega y Gasset, donde ha presidido también diversos consejos consultivos y dirigido publicaciones en el área de su especialidad, Varela Ortega sucedió a su madre en el cargo de presidente de la fundación y en el de director de la 'Revista de Occidente', fundada por su abuelo.

Desde 2002 al 2005 ocupó el cargo de director del Colegio de España en París.