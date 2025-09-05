Cultura retoma este mes los talleres de la Fundación Camino Lebaniego sobre historia y cultura medieval - GOBIERNO DE CANTABRIA

Los días 13 y 14 habrá uno de pintura al temple en Laredo y el 27 y 28 de pócimas y ungüentos medievales en Santillana del Mar

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura retoma este mes la programación de los talleres organizados por la Fundación Camino Lebaniego, que bajo el título 'Un Camino lleno de historia', acercan la historia y el patrimonio del Camino Lebaniego al público en general.

Tras el verano, los talleres se trasladan a lo largo del Camino de la Costa, con lo que cubre así todo el territorio de los Caminos a su paso por la región, que son patrimonio de la Humanidad y que este año celebran su décimo aniversario.

A través de actividades didácticas y lúdicas, los participantes -a partir de 10 años- podrán conocer la cultura medieval, experimentar con técnicas artesanales antiguas y descubrir los secretos de este histórico camino. Todas son gratuitas y requieren de inscripción previa.

Así, este mes la primera de las actividades tendrá lugar los días 13 y 14 en el Centro de Exposiciones de Laredo (antiguo Ayuntamiento) y estará dedicada a la pintura al temple.

Con este taller, los participantes explorarán la técnica del temple al huevo, muy popular en la Edad Media para la creación de retablos e iconos religiosos.

El fin de semana del 27 y 28, el albergue La Gándara, en Santillana del Mar, acogerá el taller de pócimas y ungüentos medievales.

Con él los participantes aprenderán a elaborar remedios naturales usando plantas y técnicas tradicionales para crear fórmulas naturales que promuevan el bienestar.

De ambos talleres habrá cuatro sesiones matinales (de 11.00 a 12.00 y de 12.30 a 13.30 horas) tanto el sábado como el domingo.

Las inscripciones para estas actividades están abiertas y pueden realizarse a través del formulario de inscripción https://forms.office.com/e/2E74W3BcNt y en la página web Agenda Camino Lebaniego - Agenda Camino Lebaniego.

ÚLTIMO TRIMESTRE

Finalmente, para el último trimestre del año, está previsto el desarrollo de talleres de elaboración de inciensos artesanales donde se utilizarán elementos recolectados; talleres de herrería medieval en el que los participantes aprenderán a crear una cota de malla con anillos metálicos, y talleres de escritura medieval, donde se experimentará con utensilios auténticos y tintas tradicionales.

Además, a ellos se unirán otros dos de iluminación y de encuadernación medieval con cuero, madera y herramientas tradicionales.

Se puede obtener información en el teléfono 942 50 27 00 y a través del correo programacion@caminolebaniego.com, ha informado el Gobierno en nota de prensa.