El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Torrelavega

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SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un Cupón Diario de la ONCE vendido en Torrelavega ha sido agraciado con 35.000 euros en el sorteo celebrado este jueves, 7 de mayo.

La organización ha informado que el vendedor que ha repartido el cupón es Daniel Eduardo Pérez, que ya ha dado otro premio importante en sus cinco años de trabajo en la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.