El curso escolar se iniciará con huelgas si no hay acuerdo salarial con los docentes

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2025-2026 arrancará con varias jornadas de huelga en septiembre y octubre si previamente sindicatos y Consejería de Educación no alcanzan un acuerdo de adecuación salarial con los docentes.

"Comenzará el curso, pero no las clases", ha anunciado este viernes la Junta de Personal Docente que, "ante la falta de convocatoria y propuesta de negociación" por parte de la Consejería que dirige Sergio Silva (PP), va a convocar dos días de huelga al inicio del curso en cada etapa educativa además de otros cinco días en octubre.

De este modo, si no se alcanza un acuerdo antes del arranque del curso, habrá huelga los días 8 y 9 de septiembre en los colegios; 11 y 12 en los institutos; 17 y 18 en los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño, y 7 y 8 de octubre en escuelas de idiomas.

Incluso, si aún así no hay acuerdo, la Junta, integrada por los sindicatos ANPE, STEC, CCOO, TU y UGT, está dispuesta a "paralizar el sistema educativo" toda la semana del 20 al 24 de octubre, previa a la presentación de los Presupuestos autonómicos de 2026 en el Parlamento regional.

Este calendario de huelgas ha sido anunciado por la Junta de Personal Docente en declaraciones realizadas a las puertas de la Consejería de Educación, en el Río de la Pila, donde este viernes había citado a una reunión a Silva para continuar con la negociación después de que hayan transcurrido tres semanas de la última reunión.

Aunque la Consejería había comunicado a la Junta que "no podría atender" esa propuesta de reunión, los sindicatos han acudido a la Consejería para anunciar que el inicio del curso comenzará con huelgas, siguiendo a las que ya tuvieron lugar el 3 de abril y el 28 y 29 de mayo, además de otras movilizaciones, como manifestaciones y encierros.