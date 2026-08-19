Los Cursos de Verano de la UC cierran su edición con 50 monográficos en 16 sedes: "Nos hemos encontrado con la sociedad"

Autoridades en la clausura de los Cursos de Verano de la UC - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) han finalizado su 41 edición en la que ha recorrido la región a través de 16 sedes, 50 monográficos y 57 actividades culturales, entre conferencias, encuentros, talleres, mesas redondas y conciertos.

"Hemos llevado la universidad fuera de sus espacios habituales para encontrarnos directamente con la sociedad. Ese es uno de los mayores valores de nuestros Cursos de Verano", ha subrayado la rectora de la institución académica, Conchi López, quien ha presidido el acto de clausura que ha tenido lugar esta tarde en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo.

Así, López ha destacado su capacidad para llevar la actividad académica de la UC a distintos puntos de la región como "una de sus principales señas de identidad" y ha defendido la necesidad de seguir reforzando este modelo. "Una universidad pública debe ser una universidad abierta, cercana y capaz de llegar allí donde está la sociedad a la que sirve", ha reiterado.

También ha señalado que los Cursos de Verano son "mucho más que una suma de actividades académicas", ya que propician el encuentro entre personas "con distintas experiencias y conocimientos", generan espacios para "conversar, debatir, establecer relaciones y colaboraciones". Vínculos que, "en muchos casos", perduran una vez finalizadas las actividades, ha apostillado.

Por último, la rectora ha agradecido la implicación de todas las personas, ayuntamientos, instituciones y entidades que han hecho posible esta edición, con una mención especial al Ayuntamiento de Laredo, su sede "histórica y principal", por "su compromiso permanente" con los Cursos de Verano.

Igualmente, ha extendido su reconocimiento a los responsables de las distintas sedes, así como a docentes, conferenciantes, artistas y colaboradores que participaron en la programación.

La clausura de esta edición ha culminado con la conferencia 'Género y urbanismo: retos y experiencias', impartida por la directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, Inés Sánchez de Madariaga.

El acto ha contado con la asistencia del consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y el alcalde de Laredo, Miguel González.

ENTORNO URBANO Y GÉNERO

Sánchez de Madariaga ha explicado que, "por razones históricas", las ciudades han estado más orientadas a responder a las necesidades de la economía productiva que a las de la vida cotidiana.

Un modelo que, a su juicio, "ya no responde a la realidad social actual", puesto que tanto las mujeres como cada vez más hombres deben compatibilizar las tareas de la vida cotidiana con el empleo remunerado.

Sin embargo, la experta ha indicado que adaptar la ciudad a este nuevo escenario requiere tiempo. En ese sentido, ha incidido en que su construcción es un proceso "a largo plazo" y que los cambios en la manera de planificarla tardan en hacerse visibles sobre el terreno. "No es una cosa que se haga de hoy para mañana", ha advertido.

Además, a lo largo de la sesión, Sánchez de Madariaga ha analizado cómo factores como la movilidad, los cuidados, la seguridad o el acceso a la vivienda condicionan la relación entre las mujeres y el entorno urbano.

"Las mujeres son, estadísticamente, quienes realizan en mayor medida las tareas de la vida cotidiana y eso implica unos patrones de movilidad diferentes. Se desplazan y utilizan el transporte, los espacios domésticos y los equipamientos vinculados a la vida diaria de una manera distinta. El urbanismo debe tener en cuenta esa realidad", ha argumentado.

Ha revelado algunas de las mejoras urbanísticas que se pueden introducir para responder de manera adecuada a esas necesidades como, por ejemplo, una acera "suficientemente ancha" para desplazarse con comodidad junto a otra persona, un pavimento en buenas condiciones o un espacio público accesible. "Es una cuestión de calidad del espacio público", ha resumido.

En relación al sistema de transportes, la experta ha reclamado que los transbordos puedan realizarse "con comodidad y sin incremento de coste" y sin penalizaciones adicionales de tiempo, algo especialmente relevante en jornadas en las que es necesario enlazar varios destinos.

COMPROMISO CON LA UC

Por su parte, Silva, quien ha puesto en valor la capacidad del conocimiento universitario para mejorar la sociedad y ayudar a "afrontar los desafíos del presente y del futuro", ha reiterado el "firme" compromiso del Gobierno de Cantabria con la UC.

Ha asegurado que el mismo se basa en la "convicción" de que invertir en universidad es "invertir en el futuro" de la comunidad autónoma y que eso, precisamente, "constituye uno de los principales atractivos" de la región.

En este sentido, ha destacado la "histórica aportación" de financiación pública de la UC por parte del Ejecutivo con "el mayor Contrato Programa de la historia de esta comunidad autónoma, con más de 300 millones de euros". Por eso, ha mostrado "cautela" en el análisis de esa reciente salida de la institución académica del ranking Shanghai, en su edición 2026.

Al respecto, el titular de Universidades ha apostado por "la calma y el sosiego", ya que, "en muchas ocasiones, lo que en un año no es bueno, cabe la posibilidad de tornarse en mejor al siguiente".

Por otra parte, el consejero, que también ha insistido en la "inmensa fortuna" de contar con una universidad pública como la UC, ha puesto de relieve las 37 titulaciones que oferta, así como los miles de estudiantes y docentes que acoge y la labor investigadora que realiza como parte del "éxito de Cantabria".

A su juicio, todo ello, junto con los Cursos de Verano, representan otro exponente más de "este gran caudal activo" que es esta institución académica, la que "innova, genera oportunidades y contribuye, decisivamente, al progreso económico, social y cultural de Cantabria".

En cuanto a los Cursos de Verano, Silva los ha valorado por ser un espacio donde la investigación, el pensamiento crítico y la divulgación científica se ponen "al alcance de todos" y ayudan a pensar, a escuchar y a debatir "desde el rigor".