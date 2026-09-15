Daños materiales tras una explosión de gas en un alojamiento rural de Seña sin huéspedes

Archivo - Una caldera - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una explosión de gas en el cuarto de calderas de un alojamiento rural de la localidad de Seña, en Limpias, solo ha causado daños materiales y no ha habido que lamentar personales, pues no había huéspedes alojados en el momento del incidente, en el que intervinieron bomberos del parque de Laredo, han indicado fuentes del 112 a Europa Press.

Además, bomberos del Gobierno de Cantabria evacuaron en la tarde del lunes a una ocupante de un vehículo que se salió de la vía en la Autovía del Cantábrico A-8 a la altura de Laredo, y que tampoco provocó heridos.

La persona que tuvo que ser evacuada no podía salir del automóvil al haber quedado bloqueada la puerta tras el impacto.