Daños materiales tras una explosión de gas en un alojamiento rural de Seña sin huéspedes

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Archivo - Una caldera - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 14:07
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SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una explosión de gas en el cuarto de calderas de un alojamiento rural de la localidad de Seña, en Limpias, solo ha causado daños materiales y no ha habido que lamentar personales, pues no había huéspedes alojados en el momento del incidente, en el que intervinieron bomberos del parque de Laredo, han indicado fuentes del 112 a Europa Press.

Además, bomberos del Gobierno de Cantabria evacuaron en la tarde del lunes a una ocupante de un vehículo que se salió de la vía en la Autovía del Cantábrico A-8 a la altura de Laredo, y que tampoco provocó heridos.

La persona que tuvo que ser evacuada no podía salir del automóvil al haber quedado bloqueada la puerta tras el impacto.

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