Decae la suspensión de licencias urbanísticas de los terrenos afectados por el tren Santander-Bilbao

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SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La suspensión de autorizaciones y licencias urbanísticas que existía sobre los terrenos afectados por el proyecto de tren Santander-Bilbao queda "sin efecto".

También se levanta la suspensión de la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo y de los efectos de las ya aprobadas.

Ello es así una vez que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el expediente de información pública y audiencia del estudio informativo realizado sobre este proyecto ferroviario, el cual concluyó que ninguna de las alternativas analizadas alcanzaba el umbral mínimo de rentabilidad exigible.

Tras esta conclusión, el Ministerio adjudicó el pasado mayo un nuevo estudio para buscar diferentes soluciones para optimizar la ubicación de las estaciones y maximizar la población atendida.

Para el nuevo estudio se ha planteado introducir "algunos cambios en los condicionantes de partida", según se recoge en anuncio publicado este jueves en el BOE por parte de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio.

En él, se deberá analizar las relaciones de transportes y las demandas de movilidad de las ciudades de Bilbao y Santander, así como los municipios de Castro Urdiales y Laredo, considerando todas las posibles relaciones entre estos cuatro núcleos de población.

De este modo, se tendrán que estudiar los beneficios derivados del establecimiento de paradas en Castro Urdiales y Laredo y la optimización en la ubicación de distintas estaciones.

Además, deberá evaluar la mayor o menor conveniencia del empleo de una línea de tráfico mixto o exclusivo de viajeros conforme al estudio de la demanda relativo a ambos tipos.

El estudio contemplará, además, la posibilidad de división en tramos o fases, considerando distintos escenarios de puesta en servicio y teniendo en cuenta posibles conexiones entre la nueva infraestructura y la red existentes.

De esta forma, se podrán determinar las posibles sinergias derivadas de una eventual subdivisión del corredor en tramos para posibilitar la ejecución en distintos horizontes temporales.

El nuevo estudio adjudicado en mayo de este año a la UTE FULCRUM - IPLAN por un presupuesto de casi 645.000 euros (IVA incluido) tiene un plazo de ejecución de 18 meses.