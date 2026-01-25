Decenas de manifestantes desafían a 'Ingrid' y protestan contra el parque eólico del Escudo - COLECTIVOS VECINALES DEFENSA DEL TERRITORIO

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Decenas de manifestantes han desafiado este domingo a la borrasca 'Ingrid' para marchar en protesta contra el parque eólico del Escudo, situado entre los municipios de Iguña, Campoo de Yuso, Luena y Aguayo, en una movilización convocada por Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio.

A pesar de la alerta amarilla por rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora, la protesta se ha mantenido tal y como estaba previsto, de forma que a las 11.00 horas los han subido a pie hasta los molinos.

Han mostrado pancartas como 'Medio rural vivo', 'La industria eólica nos echa de los pueblos' o 'Tortuguita, la lucha contra los eólicos no te olvida'.

El representante de la agrupación Miguel Santamaría, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que esta protesta ha tenido el objetivo de comprobar que el "ecocidio sigue adelante, destrozando humedales y espacios protegidos".

Además, ha denunciado que el Gobierno de Cantabria, a través del Plan de Ordenación del Territorio, quiere "consolidar que haya dos Cantabrias, una turística y especulativa, y otra para la producción de energía, en este caso la eólica".

En esta línea, ha avanzado que continuarán protestando, mediante marchas y movilizaciones tanto en las calles como en el monte y los tribunales.