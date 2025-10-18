Decenas de personas marchan desde Maliaño hasta La Cavada en solidaridad con Gaza

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas -un centenar según los convocantes- han marchado esta mañana desde Maliaño (Camargo) hasta La Cavada (Riotuerto) como muestra de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia del "genocidio" en Gaza.

Así, los participantes han recorrido un trayecto de 17 kilómetros en el que han portado banderas de Palestina, como parte de la "creciente ola" de acciones que se están desarrollando en toda España y especialmente en Cantabria, donde la sociedad civil "ha intensificado su compromiso con la causa palestina".

En este sentido, también se ha hecho lectura de un manifiesto en el que se ha señalado que la presión popular "está consiguiendo avances históricos", pero se ha advertido que "todavía queda mucha complicidad que desmantelar".

Al respecto, se ha denunciado que Israel "no comete este genocidio, esta ocupación militar, este apartheid en solitario" y se ha apuntado al apoyo, la financiación y la diplomacia "de estados y empresas".

Por ello, los manifestantes han exigido el embargo integral y retroactivo de armas y la ruptura de relaciones de todo tipo con el Estado de Israel, y el apoyo firme a las demandas judiciales contra el mismo en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, así como la imposición de sanciones internacionales.

Asimismo, han extendido las sanciones a las empresas -privadas y públicas- que sigan comerciando con Israel, la ruptura con sindicatos israelíes, la derogación "inmediata" de la Ley Mordaza y el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de la persecución de activistas, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Además, han pedido que termine el bloqueo israelí a la Franja de Gaza y el apoyo activo a las iniciativas civiles y solidarias, como la Global Sumud Flotilla.

"Estamos en un punto de no retorno. De no permitir que pase un día más sin actuar. Cada día que mantenemos la normalidad, Israel refuerza la maquinaria del genocidio", han aseverado en el escrito.

La iniciativa ha contado con el respaldo inicial de Izquierda Unida Cantabria e Interpueblos, a las que se han sumado Bar Bolero, Encuentro y Solidaridad, Espacio Abierto, La Vorágine, Juventudes Socialistas, Partido Humanista, Pasaje Seguro, la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual y el Sindicato de Estudiantes.