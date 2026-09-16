El decreto de viviendas turísticas saca del mercado a 2.762 en Cantabria, con 51 multas por 210.000 euros

Archivo - Exterior de un piso turístico.- Archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.762 viviendas de uso turístico en Cantabria, de las analizadas hasta ahora, no cumplen con el reglamento del decreto aprobado hace un año en la comunidad autónoma, y, por lo tanto, dejarán de poder ejercer como alojamientos turísticos.

Estas viviendas representan casi el 50 por ciento de las viviendas turísticas registradas en la región (6.605, según datos a 31 de agosto), las cuáles "más pronto que tarde" quedarán fuera del registro oficial de la Dirección General de Turismo.

Además, hasta el momento se han abierto 63 expedientes sancionadores y ya se han impuesto 51 multas por importe de 210.000 euros.

Así lo ha informado el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que desde la Dirección General de Turismo se está trabajando ya en comunicar este extremo a los propietarios.

Dicho decreto establece que las viviendas de uso turístico de la región, incluidas las ya registradas (cuyo plazo de adaptación finalizó el pasado mes de marzo), deben presentar ante el Gobierno autonómico un informe de compatibilidad de uso emitido por los ayuntamientos y una declaración responsable para poder prestar el servicio, entre otros requisitos.

La Dirección General de Turismo fijó en agosto un total de 6.605 viviendas de uso turístico registradas, de las cuáles 460 se incorporaron con posterioridad al decreto.

Así, tras el análisis de los expedientes presentados en el que trabaja el Ejecutivo cántabro, de esas 6.145 viviendas que había en la región antes de la entrada en vigor del decreto, se ha determinado que 2.762 viviendas no cumplen con el reglamento por no haber presentado el anexo, 1.021 ya han sido revisadas y están correctas, 2.362 están pendientes de comprobar el anexo presentado y 20 ya han sido dadas de baja.

Por lo que, si todas las viviendas que están pendientes de comprobar su anexo fueran incluidas en el registro por estar bien, el número total de alojamientos turísticos en Cantabria ascendería a 3.383.

Martínez Abad ha destacado que este decreto ha conseguido "poner orden", al permitir ejercer a aquellos que se adaptan a él y sacar del mercado a quienes no lo hagan.

El consejero ha apuntado que, aunque no es una "gran noticia" que los ayuntamientos costeros tengan la mayor concentración de este tipo de alojamientos, al Gobierno le corresponde regular las viviendas de uso turístico y es lo que ha hecho con dicho decreto.

Martínez Abad ha hecho estas declaraciones en la presentación de los trabajos sobre la señalética en los caminos de peregrinación, en el Palacio de Festivales.