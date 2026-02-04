El Defensor del Pueblo admite una queja de Santander Saludable contra la ZBE de Santander

Archivo - Mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que proyecta implantar el Ayuntamiento de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha comunicado este martes a la Asamblea Ciudadana Santander Saludable que ha admitido la queja formal que presentaron contra ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, que entró en vigor el 1 de enero, contra la que la agrupación también ha presentado un recurso contencioso-administrativo.

Así lo han confirmado este miércoles, en una rueda de prensa celebrada frente al Ayuntamiento de Santander, representantes de Ecologistas en Acción, Cantabria con Bici, Asociación de Vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche, Partido Verde y ARCA, entidades integradas en la Asamblea Ciudadana Santander Saludable.

En ella, han criticado "la falta de participación ciudadana y transparencia" de la ordenanza, la contaminación de la ciudad y el ámbito de la ZBE, que abarca 200.000 metros cuadrados --el 0,6% de la ciudad--, en un horario que no afecta a los momentos de "más tránsito" en la zona.

Por su parte, el portavoz de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), David Higuera, ha explicado que el recurso contencioso administrativo surge de la ausencia de "una verdadera participación ciudadana" en la elaboración de la ordenanza, que "no va a lograr" el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía, y de la que el Ayuntamiento "no hace públicos los datos, a pesar de que los hemos pedido".

Mientras tanto, el portavoz del Partido Verde en Cantabria, Garbiel Moreno, ha señalado que una de los objetivos de la ZBE es desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible, que el Ayuntamiento "todavía no ha publicado" y que "lo quiere equiparar al trampantojo" del plan de movilidad sostenible, que "no es lo mismo".

Además, el representante de Cantabria con Bici, Rafael Casuso, ha criticado que el equipo de Gobierno (PP) "no sabe escuchar y tiene mucha verborrea a la hora de promover marketing barato, pero los ciudadanos tienen que saber que Valdecilla tiene muchos enfermos como consecuencia de la contaminación". Además, ha censurado que en una ciudad "pequeñita" como Santander haya 16 aparcamientos subterráneos desde Valdecilla hasta Puertochico.

Por su lado, la representante de la Asociación de Vecinos Pombo-Ensanche-Cañadío, Ana Gómez, ha asegurado que los vecinos "desean" que la ZBE se amplíe a "un sector considerable" porque están "indignados" y les parece "una burla". Asimismo, ha dicho que esta limitación de tráfico es "muy pequeña", un "deprecio a la salud de los ciudadanos", y su horario es "un timo absoluto" porque "no se nota".

Para finalizar, la médico especialista en Salud Pública y representante de Ecologistas en Acción, Marisa Maliaño, ha denunciado que Santander es "la cuarta ciudad de España más contaminada", lo que provoca "inflamaciones y enfermedades que ahora mismo son un problema de salud pública emergente" y que "está quebrando el estilo de vida" de los ciudadanos.

LA ZBE

En concreto, la implementación de la normativa de la ZBE está en periodo de adaptación hasta el próximo 28 de febrero, durante el cual no se prevé sancionar a los infractores.

Esta limitación afecta a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de los de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 200.000 metros cuadrados -lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander- en la zona del Ensanche. De esta forma, engloba todas las calles interiores al norte de la calle Calvo Sotelo y el Paseo Pereda, al sur de las calles del Sol, Santa Lucía y Guevara, al este de la calle Lealtad y al oeste de Casimiro Sainz, aunque éstas quedan fuera de la ordenanza.

Así, establece restricciones de lunes a viernes, en horario de 08.00 a 19.00 horas, y no afecta a residentes, trabajadores del área de influencia, propietarios de garajes (que dispondrán de dos permisos), vehículos de personas con discapacidad, motos, vehículos de servicios o empresas, taxis y a los vehículos que usen los dos parkings públicos ubicados en la zona.

La ZBE está vigilada por once cámaras de entrada y otras tantas de salida, y no afecta a vehículos con etiqueta 0, ECO, C y B.

Las áreas están delimitadas con señales específicas de ZBE, y el Ayuntamiento informará a los ciudadanos sobre las nuevas normas y cómo les afectan.