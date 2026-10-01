Archivo - DelasCallesunMUSEO reflexiona sobre la ciudad como archivo de conocimiento con 6 paseos urbanos y actividades culturales - FSC - Archivo

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del proyecto DelasCallesunMUSEO, bajo el título 'Ciudad [como] Archivo. Miradas Distanciadas', se desarrollará del 17 de octubre al 28 de noviembre con el objetivo de reflexionar sobre la ciudad como un espacio de custodia de conocimiento, que reside también en sus gentes y en las instituciones culturales, a través de seis paseos urbanos y actividades culturales.

La iniciativa, que ha sido reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), propone "nuevas formas de observar, comprender y relacionarnos con nuestro entorno, con el convencimiento de que conocer mejor el lugar que habitamos permite valorarlo, cuidarlo y, en definitiva, vivirlo de una manera más consciente y enriquecedora", ha explicado la Fundación.

El programa comenzará el 17 de octubre en la Librería Gil con la presentación del libro 'Antes todo esto era ciudad', de Pedro Bravo, acompañado por el periodista Guillem Ruisanchez Isasi.

Los paseos urbanos vuelven a ocupar un lugar destacado dentro del programa, este año bajo el leitmotiv 'Miradas distanciadas', con seis recorridos que buscan "hablar de territorio, patrimonio e identidad a través de la cultura y las artes, poniendo el foco también en la mirada de quienes, siendo de aquí, han desarrollado su carrera profesional fuera y retornan a la ciudad aportando, con su forma de mirar Santander tras su regreso, una visión del contexto cultural.

Entre los recorridos propuestos destacan 'Mirar dos veces' y 'La ciudad al margen', ambos con Helena Garay, que invitan a salir a fotografiar en analógico y a descubrir la ciudad desde otra mirada, enfocándose en las acciones cotidianas y no en los edificios.

El colectivo Salón de Belleza propone 'Las sorpresas, las caricias, los mordiscos', un paseo "entre derribos, especulación inmobiliaria y reformas eternas", utilizando como punto de partida "la cápsula al futuro que enterró Concha Espina".

Andrea Puente ha diseñado 'Desde los balcones de mi casa se veía...', mientras que Lorea Romero ha coordinado 'Habitar la ciudad como feminista', un recorrido en el que se reflexionará sobre "la construcción de esta mirada sociológica en relación con cómo habitamos la ciudad, los espacios y colectividades de los que formamos parte, que son a menudo cobijo y resistencia".

Javier Pérez Iglesias plantea el 'Paseo del niño marica', en el que se invita a "caminar entre las grietas que el tiempo abre en este archivo de calles y edificios que es Santander".

La programación se completa con un laboratorio de revelado analógico dirigido por Ángela Zubieta en la Fábrica de Creación, donde se dará vida a los carretes fotografiados en los paseos con Helena Garay a través de cuatro sesiones en las que se profundizará de manera práctica y experimental en el proceso de revelado analógico para transformar cada negativo en una imagen terminada.

Por su parte, las proyecciones cinematográficas incluyen 'Las paredes hablan', la última pieza cinematográfica de Carlos Saura, que plantea un diálogo entre el maestro de la imagen y el artista urbano y grafitero SUSO 33, abordando cuestiones en torno a la creación, la imagen y el arte contemporáneo. Asimismo, se han programado los cortos 'Después de' de Nacho Solana y 'Sentinel' de Álvaro de la Hoz en la Filmoteca de Cantabria.

La performance 'Una adolescencia queer: Revista, fotos y canciones', con Javier Pérez Iglesias, se presenta como "la historia de una revista que se convierte en refugio" y "una publicación que guarda ciertas historias de la ciudad, y de algunas personas, que según el orden normativo, no deberían estar allí".

Todas las actividades son gratuitas, aunque es necesario inscribirse previamente a través de www.didacart.com a partir del 5 de octubre, ya que algunas de las actividades tienen un número limitado de plazas.