Delegación, CCOO y UGT llaman a movilizarse el 1 de mayo por la reducción de la jornada laboral y derecho a la vivienda

Reunión del delegado del Gobierno, Pedro Casares, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Rosa Mantecón y Mariano Carmona. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y los secretarios de CCOO y UGT en la región, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, han llamado a movilizarse este 1 de mayo, Día del Trabajador, para reivindicar medidas como la reducción de la jornada laboral, la subida de los salarios o garantizar el derecho a la vivienda, y también para "defender la democracia".

Así lo han trasladado el delegado y los representantes sindicales en declaraciones a la prensa, tras mantener una reunión este miércoles, en las que también han subrayado los "avances" alcanzados en España para la clase trabajadora y han lanzado "un grito por la paz", para frenar "el avance de la ultraderecha en todo el mundo".

Casares ha emplazado a celebrar las políticas impulsadas por el Gobierno de España para dar "más derechos y dignidad a los trabajadores", como las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros o las mejoras en el mercado laboral, con las que se ha conseguido superar los 22 millones de personas trabajando en el conjunto del país y reducir la tasa de paro al 7% en Cantabria.

No obstante, cree que hay que seguir "reivindicando y peleando" más medidas como la reducción de la jornada laboral, la subida de los salarios y el derecho a la vivienda, "la principal preocupación" del país y de Cantabria.

En este punto, ha manifestado que hay que "seguir aumentando en políticas públicas" en esta materia para incrementar el parque público y mejorar las condiciones de los alquileres con la limitación de precios.

Por su parte, Mantecón ha enfatizado que este 1 de Mayo los sindicatos reclamarán "mejores salarios y el derecho de acceso a la vivienda" y también exigirán "apuntalar la democracia frente al avance de la ultraderecha en todo el mundo".

En su opinión, es necesario un aumento de los salarios ante el incremento de los precios y de los costes de la vivienda que "dificultan que muchas familias puedan llegar a fin de mes".

También ha apostado por llevar a cabo una reforma de la contratación a tiempo parcial para que se mejoren los contratos y las jornadas, sobre todo de las mujeres que viven y trabajan en la región; así como abordar una reforma del despido, para que "no se utilice como chantaje" y sea la última vía que tomen las empresas cuando tienen que afrontar reestructuraciones o distintos problemas.

Mientras que Carmona ha censurado los "discursos supremacistas" que se extienden por el mundo y que "no ofrecen ningún tipo de solución a nada: ni al problema de la vivienda, ni a las pensiones, ni a los servicios públicos".

A su juicio, "hay que avanzar" en los derechos de la clase trabajadora y también del conjunto de la ciudadanía como es la vivienda, que es "un derecho constitucional que no se está cumpliendo". En este sentido, ha llamado a "limitar los precios de los alquileres y construir más vivienda social".

Asimismo, ha llamado a "recuperar la cordura en este mundo", en referencia a las guerras en Ucrania o en Irán. "A mí me indigna que maten a un niño un francotirador por ir a buscar un plato de sopa. Todo este tipo de cosas no nos podemos acostumbrar a ello", ha sentenciado.