La Delegación del Gobierno emite casi 3.000 firmas electrónicas hasta noviembre con 'La Administración Cerca de Ti'

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria está fortaleciendo su cercanía a la ciudadanía con el programa 'La Administración Cerca de Ti', puesto en marcha por el Gobierno de España en 2022, y de enero a noviembre de este año ha emitido casi 3.000 firmas electrónicas a cántabros que han asistido a las sesiones desarrolladas en municipios, asociaciones o la universidad.

Precisamente, los empleados públicos de la Delegación han acudido este lunes a la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria (UC) para acercar la Administración General del Estado (AGE) a los estudiantes.

A lo largo de este 2025, hasta el cierre de noviembre, el programa ha realizado 91 visitas, 48 de ellas a municipios de menos de 8.000 habitantes, y el resto a asociaciones y diferentes colectivos.

En estas visitas, los empleados públicos explican a los ciudadanos la importancia de la AGE y todos los trámites que pueden realizar con el certificado digital o Clave, como descargar certificados o el empadronamiento, realizar trámites con la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico (DGT), así como consulta el estado de cualquier procedimiento.

Hasta el 22 de diciembre, 'La Administración Cerca de Ti' recalará en Arnuero, Puente San Miguel, Laredo, y Torrelavega y se acercará colectivos como Cruz Roja. Y ya, para el próximo año, regresará a la UC, de nuevo a la Escuela de Náutica, para una sesión con los alumnos del Programa Senior el 23 de enero.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha visitado el centro universitario con motivo de esta sesión de 'La Administración Cerca de Ti' y ha puesto en valor este programa y el trabajo de los empleados públicos.

"Queremos que los ciudadanos pierdan ese miedo de acercarse a la administración y, por eso, venimos nosotros a donde están los ciudadanos, hoy en la Universidad de Cantabria", ha señalado Casares.

Además, ha destacado que "Cantabria es una de las provincias más avanzadas de toda España" en el programa de 'La Administración Cerca de Ti' porque "ha sido la comunidad que más certificados electrónicos ha hecho en un solo mes" a través de las visitas de los empleados públicos de la Delegación del Gobierno.

"El objetivo es claro: acercar la administración al territorio, especialmente a la Cantabria rural, y reducir la brecha digital", ha ensalzado el representante del Estado en la comunidad y ha destacado que se está cumpliendo: "de enero a noviembre, 91 vistas, 3.100 ciudadanos atendidos y 2.728 firmas digitales emitidas".