La Delegación del Gobierno muestra su apoyo al Racing y se engalana con banderas del club

Facahada de la Delegación con banderas del Racing. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha mostrado su apoyo al Real Racing Club de Santander y ha engalanado la fachada principal de su sede, en la calle Calvo Sotelo, con banderas del club verdiblanco.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha felicitado al Racing por su "gran temporada" en la Liga Hypermotion de Segunda División y ha animado al equipo en esta recta final de la competición.

Casares ha indicado que la institución del Estado en la comunidad autónoma se suma al apoyo de instituciones y colectivos al club santanderino que afronta este final de temporada en una "situación inmejorable" gracias al "esfuerzo" del club y el equipo en los últimos años.

Ha puesto en valor el "intenso trabajo" de todos los jugadores, cuerpo técnico y directiva durante esta temporada en la que el Racing se mantiene el primero en la clasificación de la Segunda División y con "muchas posibilidades" de regresar a la categoría reina del fútbol español.

Un liderazgo que el delegado del Gobierno espera que se mantenga y ha deseado al equipo "mucha suerte" en el encuentro que disputará el próximo sábado, 16 de mayo, a las 18.30 horas, en los Campos de Sport del Sardinero, contra el Real Valladolid, ha indicado la Delegación en nota de prensa.