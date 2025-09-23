A Delegación del Gobierno no le consta ningún fallo en las pulseras anti-maltrato en Cantabria

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado este martes que no tiene "constancia" de que haya ningún fallo en la comunidad autónoma en las pulseras anti-maltrato como los detectados a nivel nacional.

"En cualquier caso, queremos confirmar este dato antes de dar unos datos definitivos, pero no nos consta en este momento ningún fallo. Pero insisto, queremos asegurarnos y en cuanto lo tengamos, pues daremos también esa información", ha señalado Casares, que ha asegurado que "el primer interesado en conocer todos los datos es el propio Ministerio de Igualdad y en cuanto tengamos algún dato concreto por comunidad autónoma lo daremos a conocer".

Sin embargo, ha asegurado que "las pulseras funcionan, han funcionado y ninguna mujer acogida al sistema de protección ha estado desprotegida en ningún momento".

En este sentido, el representante del Gobierno en la comunidad ha lanzado un mensaje de "calma" porque "las mujeres están totalmente protegidas: el nuevo sistema y el anterior están plenamente operativos", ha aseverado.

También ha apelado a la "tranquilidad" porque se trata "de un tema muy sensible" y, por tanto, ha llamado a los partidos a que "no caigamos en la tentación de hacer política con un tema que puede poner en riesgo la seguridad de las víctimas si creen que el sistema no las protege, y es todo lo contrario".

Casares se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante una visita institucional al buque oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil en el Puerto de Santander.