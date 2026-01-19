Delegación, Santander,Torrelavega y Camargo convocan un minuto de silencio por el accidente ferroviario

Traslado de un herido del accidente ferroviario en Córdoba - Francisco J. Olmo - Europa Press

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha convocado a las 12.00 horas, junto a su sede en la calle Calvo Sotelo 25, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba, que hasta el momento se ha saldado con 39 fallecidos y 152 heridos.

También los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, así como el de Laredo, han convocado este mediodía un minuto de silencio. En todos los casos, las concentraciones se celebrarán frente a las respectivas casas consistoriales.

Sobre las 19.45 horas de este domingo 18, un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ha descarrilado e invadido la vía contraria en Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua por la circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

Hasta el momento, hay 39 personas fallecidas y 152 heridas, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.