La Delegación del Gobierno se suma a la comunidad LGTBI+ engalanando su fachada con banderolas arcoíris - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha vuelto a engalanar su fachada con banderolas arcoíris para sumarse a la semana de actividades reivindicativas y festivas con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el 28 de junio.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha mantenido un encuentro en la Delegación con el presidente de la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA), Víctor Pérez, y otros representantes del colectivo, Anaïs Joëlle Jeanine y David Urdinguio, a quienes ha indicado que, con esta acción, "nos sumamos a este importante día para la comunidad LGTBI+ pero también para el resto de la sociedad, ya que esta jornada reivindica la lucha por una sociedad abierta, tolerante y libre".

"Nos sumamos a la reivindicación por todas las conquistas sociales y avances en la lucha por los derechos LGTBI+ pero también para tomar impulso y seguir alcanzando nuevos derechos", ha manifestado el representante del Estado en la comunidad autónoma.

Casares ha enfatizado que, "cuando hablamos del Orgullo, hablamos de un día de fiesta y reivindicación en la defensa de una sociedad que, para ser mejor, tiene que ser más plural, diversa, tolerante, respetuosa e igualitaria, principalmente igualitaria porque sólo desde la igualdad de derechos y oportunidades para toda la sociedad se puede generar el progreso y el bienestar esenciales en una democracia".

Para ello, ha manifestado que "es fundamental que desde las instituciones, desde el Gobierno de España, desde los gobiernos autonómicos, desde los ayuntamientos, se luche contra cualquier signo de discriminación, se pongan en marcha políticas públicas que reconozcan esa diversidad de la sociedad desde el respeto y el reconocimiento social y jurídico a todos los derechos y también para condenar el odio y las fobias".

Al respecto, ha reivindicado las políticas impulsadas por el Gobierno de España para que "nuestro país sea vanguardia mundial en el reconocimiento, el apoyo y la protección de los derechos de todas las personas del colectivo LGTBI+".

Para finalizar, el delegado del Gobierno ha animado a los cántabros a participar en las actividades impulsadas por ALEGA para el próximo sábado, 27 de junio, durante toda la jornada y a secundar la manifestación en reivindicación y defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ que comenzará a las 18.00 horas desde la Alameda de Oviedo y concluirá en la Plaza de Alfonso XIII.