La Delegación impulsa este viernes y sábado medidas de prevención frente a un posible botellón en El Puntal

Archivo - Macrobotellón en la playa del Puntal (Somo).- Archivo - PSOE - Archivo

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración de empresas privadas, volverá a impulsar este viernes y sábado, 24 y 25 de julio, medidas preventivas ante la organización de un posible botellón en la playa de El Puntal, en Ribamontán al Mar.

Ante la posibilidad de que, una año más y coincidiendo con días enmarcados en las fiestas de la Semana Grande de Santander se promueva por redes sociales y grupos de mensajería instantánea una quedada enfocada al consumo de alcohol en este arenal, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha promovido medidas en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de esta playa.

Debido a que la previsión meteorológica para el sábado prevé lluvias y chubascos en el litoral, la movilización juvenil para consumir alcohol en esa playa podría producirse el viernes 24 y, por ello, las medidas preventivas se desplegarán durante las dos jornadas.

Tomarán parte, igual que el pasado sábado 18 de julio, las empresas operadoras de las lanchas que conectan Santander con El Puntal, Pedreña y Somo, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil.

El objetivo es prevenir un "macrobotellón" en la playa de El Puntal que, ha recordado, forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Dunas del Puntal y el Estuario del Miera y está dentro de la Red Natura 2000.

MEDIDAS Y CONTROLES

Las tres empresas que operan con lanchas en la Bahía de Santander (Los Reginas, Tricio y Alsa) prohibirán embarcar con bebidas alcohólicas a las lanchas este viernes y el sábado, y contarán con auxilio policial para evitar que esta restricción genere problemas de seguridad ciudadana en el muelle de Santander desde el que parten las embarcaciones.

Por otro lado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cantabria estará presente con sus embarcaciones tanto en el muelle de Santander como en la zona habitual de fondeo de El Puntal.

Además, la Guardia Civil intervendrá también en el dispositivo con el helicóptero y drones, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y también de Seguridad Ciudadana.

En aras de garantizar la seguridad marítima, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil realizará los pertinentes controles de alcoholemia, aforos, titulación o seguros, entre otros.

Asimismo, se reforzarán los controles de alcoholemia por parte del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la zona de Somo, ha informado la Delegación en nota de prensa.

El objetivo de las medidas es prevenir que se vuelvan a producir esos "macrobotellones" en un espacio natural de enorme valor paisajístico y medioambiental en Cantabria.

Para Casares, lo ocurrido en 2025 es "inadmisible" y todas las administraciones públicas competentes deben trabajar en aras de la seguridad y de la protección del medioambiente "para que no vuelva a suceder".

Para finalizar, el delegado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos y no acudir a la convocatoria de ese botellón para "no contribuir a generar daños en un arenal que está protegido".