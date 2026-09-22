La Delegación reivindica la historia, memoria y cultura del pueblo gitano con la muestra 'Itinerancias: El Viaje Rom'

Inauguración de la exposición 'Itinerancias: El Viaje Rom' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria acoge la exposición 'Itinerancias: El Viaje Rom' con la que reivindica la historia, memoria y cultura del pueblo gitano.

Organizada por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en la comunidad, la muestra se ha inaugurado este martes en la Sala Juan de la Cosa de la sede de la institución, en la calle Calvo Sotelo 25 de Santander, donde podrá visitarse hasta el próximo 5 de octubre.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha inaugurado la exposición junto a la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Rosa Pérez, ha destacado la importancia de seguir construyendo "una España y una Cantabria en diversidad, con inclusión y con igualdad".

Así, ha puesto en valor el trabajo de la FSG para contar a la sociedad "la historia de los gitanos y gitanas que han cambiado sus vidas en las últimas décadas y la historia de quienes acompañaron e impulsaron ese cambio".

"Hoy esta Delegación del Gobierno quiere también aportar su granito a dar visibilidad a esa historia de éxito y de trabajo para dar nuevos enfoques y políticas dirigidas a mejorar la vida del pueblo gitano", ha añadido el representante del Estado en Cantabria.

Y es que Casares ha valorado que la exposición es "un encuentro con la historia y la cultura del pueblo gitano, a través de la palabra, la música y las artes".

"Un recorrido por sus raíces, sus caminos, su memoria y su presente porque no solo debemos recordar la historia y como hemos llegado hasta nuestros días, sino sobre todo trabajar para dibujar un presente y futuro de esperanzas compartidas", ha manifestado.

El delegado del Gobierno ha indicado que "la historia del pueblo gitano está marcada por la persecución, por el desprecio y la marginación, pero sobre todo por el desconocimiento" y, por ello, iniciativas como esta muestra de la Fundación Secretariado Gitano son "tan necesarias".

"Esta exposición nos permite conocer mejor vuestra historia, vuestra lucha, vuestra cultura y vuestras tradiciones, que han sido siempre únicas y que forman parte de esa historia única y especial de un país como España", ha remarcado.

Para finalizar, Casares ha considerado que la inauguración de la muestra 'Itinerancias: El Viaje Rom' es "un momento para la esperanza de que juntos podemos construir un país y Cantabria mejores, en los que no tengan espacio el odio y el rechazo al diferente y abracemos la inclusión, la diversidad y la revolución del respeto".

"No podemos permitir en España y una Cantabria ni un solo muro, ni un solo espacio de xenofobia contra los gitanos ni contra nadie. Sigamos construyendo una España y una Cantabria en diversidad, con inclusión y con igualdad", ha concluido.

A la inauguración han asistido la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno regional, Tamara González; la directora general de Juventud, Blanca Fernández; el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón; la vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Cantabria, Mar Marcos; y la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, María Luz Fernández, y representantes de la Policía Nacional entre otros.

QUINTA EXPOSICIÓN EN 2026

Esta muestra es la quinta que acoge la Delegación del Gobierno en este 2026, ha indicado en nota de prensa.

Y es que la Sala Juan de la Cosa inició el año con una exposición de obras gráficas sobre la representación femenina el periodo comunista en Rumanía y que fue organizada en colaboración con el Instituto Cultural Rumano (ICR) de Madrid y el Museo de Arte de Constanza (MACT).

Posteriormente, se pudo ver en la sede de la Delegación una exposición fotográfica sobre la periodista, escritora, folclorista, pedagoga y política cántabra Matilde de la Torre (Cabezón de la Sal, 14 de marzo de 1884-Ciudad de México, 19 de marzo de 1946) organizada por J. Ramón Gómez García en colaboración con Marisa Fernández y Regino Sainz de la Maza e impulsada por la Fundación Matilde de la Torre.

Los ciudadanos también pudieron disfrutar en esta sala de la institución de la realidad y resistencia de las mujeres saharauis con la exposición 'El viaje de las mujeres del desierto' con fotografías de Ana Valiño y organizada por Mundubat y Cantabria por el Sáhara.

También se ha mostrado una exposición fotográfica organizada por la Asociación Consuelo Berges bajo el título 'Reveladas: las horas invisibles'.