El delegado emplaza a las administraciones a trabajar para que las mujeres ocupen "mayor espacio" en la ciencia

Jornada divulgativa por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha emplazado a todas las administraciones a trabajar para garantizar que las mujeres ocupen "mayor espacio" en la ciencia, fomentando vocaciones desde la infancia y que las niñas conozcan a mujeres "referentes y sobresalientes" en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la investigación.

Para el representante del Estado, la presencia de las mujeres en las especialidades STEM "es un objetivo prioritario" porque "no podemos permitirnos perder ni una sola vocación científica por razón de género".

Así lo ha señalado este miércoles en la inauguración de una jornada divulgativa por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la que han participado alumnos de quinto y sexto de Primaria de los colegios María Blanchard y Menéndez Pelayo de Santander.

La jornada, celebrada en la sala Juan de la Cosa de la Delegación y organizada por el Área de Alta Inspección de Educación, ha sido impartida por la astrónoma y astrofísica Beatriz Varona, integrante del Observatorio Astronómico de Cantabria y divulgadora científica.

Casares ha agradecido a Varona tomar parte de esta iniciativa, impulsada por la Delegación del Gobierno con el objetivo de trabajar por la igualdad en la ciencia y contribuir a que los escolares "vean la ciencia como un espacio por descubrir y aprender también divirtiéndose".

El delegado ha insistido en la necesidad de trabajar en este ámbito porque "los datos nos interpelan" ya que, ha apuntado, en España solo el 29% del alumnado universitario en estudios STEM son mujeres y en ámbitos como las ingenierías descienden al 25%.

En el caso de la Universidad de Cantabria (UC), ha indicado que los datos coinciden con los nacionales, porque las mujeres representan aproximadamente el 29% de las matrículas en grados de ciencias e ingeniería, por lo que "tenemos que trabajar en corregir estas desigualdades que se mantienen".

También ha advertido de que "cuando las mujeres acceden al mercado laboral, la desigualdad no desaparece". "El 39% del personal investigador en España son mujeres, cuando ellas representan el 50% del alumnado de estudios universitarios", ha añadido.

Por su parte, Varona ha destacado la importancia de estas jornadas para "visibilizar el papel de la mujer en la ciencia" porque, aunque en los últimos años "se ha visto un cambio y se ha notado más presencia de mujeres en los ámbitos científicos, todavía sigue habiendo brecha de género", ha indicado.