El delegado del Gobierno critica la campaña de CEOE Cantabria "que criminaliza a trabajadores" y exige su retirada

Archivo - El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en declaraciones a la prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha calificado de "inadmisible" la campaña publicitaria de CEOE Cantabria que, según ha denunciado, "criminaliza directamente a los trabajadores con las bajas médicas, con el absentismo laboral" y ha exigido su retirada inmediata de Santander, única ciudad donde se ha difundido.

Casares ha criticado duramente que la patronal regional "ataque" los derechos laborales de los trabajadores cántabros a través de marquesinas de autobuses y vallas publicitarias, afirmando que "es impropio de una sociedad democrática y especialmente de la representación de la patronal de las empresas de esta tierra que se trate de criminalizar a los trabajadores y a las trabajadoras de Cantabria por sus derechos laborales".

"Cuando los trabajadores son criminalizados y se directamente por parte de los empresarios tiene que haber una respuesta contundente de la sociedad democrática frente a esos empresarios que no entienden que estamos en democracia, que el tiempo de la explotación laboral ha terminado", ha dicho Casares a CEOE, a quien ha pedido que "rectifique y deje de una vez por todas de criminalizar a los trabajadores".

El también secretario general del PSOE de Cantabria ha anunciado que investigará si esta campaña está siendo financiada con dinero público, tras constatar que este año el Gobierno de Cantabria añadió una nueva partida a los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma, a través del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 60.000 euros a la CEOE para hacer campañas sobre la incapacidad temporal.

"Espero que este dinero no se esté destinado a esta campaña" y "que tampoco sean subvenciones cruzadas que acaben en una campaña institucional atacando a los trabajadores de esta tierra", ha manifestado, al tiempo que ha exigido al Gobierno que "pida explicaciones rápidamente a la CEOE".

Además, Casares ha enmarcado esta campaña dentro de lo que ha denominado una "estrategia orquestada en todos los ámbitos de poder de la derecha política, mediática y empresarial para criminalizar a los más débiles, los trabajadores", vinculándola con las declaraciones del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó las bajas de trabajadores como un "cáncer" la semana pasada, sin que haya habido rectificación pública posterior.

El delegado ha subrayado que las bajas médicas responden a problemas estructurales como "jornadas de trabajo interminables", problemas de salud mental, sobrecarga laboral y las "largas listas de espera" en servicios como el Servicio Cántabro de Salud, y ha concluido reiterando la "petición de retirada inmediata" de la campaña de la patronal cántabra.