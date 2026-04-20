El delegado del Gobierno visita el paso a nivel de Hazas de Cesto que suprimirá Adif

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, visita el paso a nivel de Hazas de Cesto que suprimirá Adif - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

HAZAS DE CESTO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha visitado este lunes, junto al alcalde de Hazas de Cesto, Enrique Lastra, y el teniente de alcalde, Alejandro Llano, el paso a nivel, próximo al Ayuntamiento, que suprimirá Adif próximamente con un presupuesto de casi dos millones de euros.

Casares ha recordado que la empresa pública del Ministerio de Transportes ha licitado ya las obras para la supresión del paso a nivel en Hazas de Cesto, en la línea de ancho métrico Santander- Bilbao, con una inversión de más de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 5 de mayo.

La solución adoptada para la supresión de este paso a nivel consiste en la reordenación del tráfico rodado gracias a un vial de nueva creación y la construcción de un paso peatonal superior sobre la vía.

"De esta forma, una vez que esté en servicio el nuevo vial de carretera, se procederá a la clausura y levante del paso a nivel existente y a la renovación integral de la superestructura ferroviaria y de los accesos en ese punto de la vía", ha explicado Casares, indicando también que se instalarán los cerramientos necesarios para garantizar la seguridad de las instalaciones.

El delegado ha destacado que dicha inversión muestra el "compromiso" del Gobierno de España por "mejorar la vida de la gente" pues es "una de esas actuaciones que cambia a mejor la vida de la gente, la vida de los vecinos y vecinas de Hazas de Cesto y que mejora también la seguridad vial y ferroviaria", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que esta actuación permitirá incrementar la fiabilidad de la línea y las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte para los peatones y los tráficos ferroviario y viario.

Casares ha puesto en valor el compromiso del Ministerio de Transportes y Adif por ir eliminando pasos a nivel en la comunidad autónoma y ha señalado que también se han adjudicado ya por 1,72 millones de euros las actuaciones para la renovación de las instalaciones y la mejora de la protección de tres pasos a nivel de la línea Palencia-Santander, situados en Los Corrales de Buelna y San Felices de Buelna.

"Una actuación más que forma parte del Plan de Cercanías de Cantabria, con 1.600 millones de inversión en nuestra tierra, y que incrementará la fiabilidad de esta línea y las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte en estos municipios, tanto para el tráfico peatonal y viario como para el ferroviario", ha insistido.

El representante del Estado ha destacado que "permanentemente vemos inversiones y proyectos del Gobierno de España en Cantabria". "Vemos a un Gobierno de España que, por fin, tiene a Cantabria en la agenda de inversiones y pasa de los anuncios y las infografías a las licitaciones, las adjudicaciones y las obras en marcha", ha concluido.