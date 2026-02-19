Los delitos sexuales aumentaron un 8,2% en Cantabria en 2025, hasta los 171

El Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 8,2% en Cantabria en 2025 al registrarse 171, frente a los 158 del año anterior. Esta subida porcentual está provocada por el ascenso de agresiones sin penetración, que se elevaron hasta las 129 (14 más que en 2024, un 12,2% más), mientras que las agresiones con penetración fueron 42 (una menos, que supone una caída del -2,3%).

Así se desprende del Balance de Criminalidad hecho público este jueves por el Ministerio del Interior, en el que también destaca el aumento de la cibercriminalidad en un 8%, al contabilizarse en 2025 7.056 infracciones de este tipo frente a las 6.536 del pasado ejercicio. La gran mayoría, 6.258, fueron estafas informáticas (+8,4%), mientras que 798 fueron otros ciberdelitos (+4,7%).

En cuanto a la criminalidad convencional, se registraron 18.557 delitos entre enero y diciembre, un 1,6% más.

Así, el global de infracciones penales en Cantabria se cerró en 2025 con un 3,3% de incremento, teniendo en cuenta la cibercriminalidad y las tipologías convencionales, que suman 25.613 hechos delictivos frente a los 24.792 de 2024.

De este modo, del total de infracciones penales conocidas entre enero y diciembre, un 27,5% corresponden a las cometidas a través de Internet o por medio de la red.

En cuanto al resto, en el último ejercicio aumentaron los hurtos en un 9% (5.128), los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria un 7% (413) y el tráfico de drogas un 6,6% (81). Por el contrario, descendieron los robos de vehículos (-13,9%, hasta los 142), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-11,9%, con 1.392) y los robos con violencia e intimidación (-3,7%, con 236).

Además, no se registraron en 2025 homicidios dolosos y asesinatos consumados (en 2024 hubo tres) y las tentativas de homicidio y asesinato se redujeron un 55,6% al pasar de 18 a 8.

Por todas las infracciones penales conocidas en 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales) han detenido y/o investigado a 4.895 personas.

Con estos datos, la tasa de criminalidad en Cantabria se sitúa en 43,1 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y coloca a la comunidad autónoma como la octava más segura de España, por detrás de Extremadura (34,6), Galicia (35,4), Asturias (35,7), La Rioja (36,7), Castilla y León (40,3), Castilla-La Mancha (41,2) y Aragón (41,2).

Con esa tasa de 43,1 delitos por cada 1.000 habitantes, Cantabria se encuentra más de siete puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país, que se situó al cierre de 2025 en 50,4.

MUNICIPIOS CON MÁS DE 20.000 HABITANTES

Por otro lado, el Balance de Criminalidad recoge los indicadores de seguridad de los municipios con más de 20.000 habitantes (se tiene en cuenta la población empadronada y no la vinculada), que en el caso de Cantabria son Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales y Piélagos.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la capital cerró 2025 con una tasa de criminalidad de 49,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, mientras que en Torrelavega se situó en 46,8; en Camargo en 54,2; en Castro Urdiales en 47,1 y en Piélagos en 31,2.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el trabajo que desarrollan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cantabria, donde "todos los cuerpos trabajan de forma coordinada y conjunta para garantizar la convivencia y la seguridad" haciendo frente a la criminalidad.

También ha puesto en valor el "compromiso" del Ministerio del Interior con el refuerzo de las plantillas de los cuerpos del Estado, impulsando un aumento de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil del 10,3% desde 2018, con casi 200 agentes más. "Actualmente, contamos con más de 1.800 efectivos de ambos cuerpos en Cantabria", ha ensalzado en un comunicado.