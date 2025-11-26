Denunciado en Santander el responsable de un perro sin cadena ni vacunas por morder a una mujer

Policías Locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS
SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha denunciado este martes al responsable de un perro, que no tenía ni cadena ni vacunas, por morder a una mujer.
Los hechos sucedieron a las 16.30 horas en la avenida de Candina, cuando los agentes identificaron y denunciaron a un hombre de 65 años como responsable de un perro, por no llevarlo conducido por correa o cadena en lugares públicos, causar lesiones a personas --la Policía fue avisada porque había mordido a una mujer-- y por no tenerle vacunado contra la rabia o que padezca otra enfermedad transmisible para el hombre.
El perro fue retirado por el Servicio Municipal de Recogida de Animales a sus dependencias.