Denunciados otros seis jóvenes y un local esta madrugada por ruidos e incumplimiento de horario

Imagen de recurso de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado esta madrugada a seis jóvenes, de entre 19 y 23 años, por ruidos en viviendas, y también a un establecimiento hostelero por molestar al vecindario e incumplir el horario.

En un comunicado, el Cuerpo ha informado que las denuncias a los jóvenes se produjeron entre las 00.20 y las 2.30 horas, en diferentes domicilios de la calles Sol, Antonio Quirós, Colonia Los Pinares, Perines, Nazarín y Cuesta de las Ánimas.

Estas denuncias se suman a las formuladas por este mismo motivo en los días previos.

Mientras, la denuncia al negocio de hostelería, ubicado en la calle Daoiz y Velarde, ha tenido lugar a las 00.50 horas.