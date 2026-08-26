El deporte, la música y la solidaridad protagonizan este sábado el Garbage Fest de Torrelavega

Cartel del Garbage Fest. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas pistas de skate de Torrelavega, situadas junto al pabellón Río Viar, acogerán este sábado, 29 de agosto, el Garbage Fest 2026, una jornada que combinará deporte, música y solidaridad con actividades desde las 11.00 horas hasta la noche.

El festival ha sido presentado este miércoles por el concejal de Obras, José Luis Urraca; el concejal de Participación Ciudadana, Borja Sainz; el skater Darío Rey; y Naiara Canel, en representación de Gatucos Torrelavega, asociación a la que irá destinada la recaudación de la barra solidaria que estará instalada durante la jornada.

El skater Darío Rey ha explicado que el Garbage Fest será "una jornada festiva de skate, de música y de diversión" que comenzará a las 11.00 horas con la categoría Sub-16, destinada a los participantes más jóvenes y que se prolongará hasta las 13.30 horas.

Después de una pausa, a partir de las 15.30 horas dará comienzo el Open Skate, abierto a todas aquellas personas que quieran participar y la programación deportiva incluirá también Best Trick, donde se repartirán hasta 2.500 euros en material aportado por los patrocinadores.

Durante toda la jornada estará disponible la barra solidaria de Gatucos Torrelavega, cuya recaudación se destinará a apoyar el trabajo que desarrolla la asociación.

La jornada continuará a partir de las 20.00 horas con los conciertos, que se prolongarán aproximadamente hasta la medianoche y contarán con la participación de cuatro bandas cántabras.

Abrirá la programación Tifer, banda de hardcore de San Vicente de la Barquera; seguida de One More Pill, con versiones de hardcore melódico; Triskelion, con black metal, y Wet Cactus, banda de stoner metal de Torrelavega y Suances, que será la encargada de cerrar los conciertos.

El concejal de Obras, José Luis Urraca, ha mostrado la satisfacción del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) por la acogida que están teniendo las nuevas instalaciones desde su reciente apertura.

Según ha explicado, el skatepark ha cosechado "un gran éxito", no solo entre los skaters locales, sino también entre aficionados que están llegando desde otros puntos de Cantabria, de otras provincias españolas e incluso de fuera del país.

Así, ha considerado "ideal" el emplazamiento del skatepark, situado junto a otras instalaciones y dotaciones deportivas, y ha invitado tanto a los aficionados a este deporte como al conjunto de la ciudadanía a acercarse este sábado y disfrutar de las diferentes actividades programadas.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Borja Sainz, ha destacado que para el Ayuntamiento es "un privilegio" disponer de unas pistas de skate de referencia y ha agradecido especialmente que esta jornada tenga también un componente solidario.

Sainz ha recordado que la despedida del anterior skatepark de La Lechera ya estuvo vinculada a una iniciativa benéfica y que ahora esta nueva etapa comienza igualmente apoyando la labor de Gatucos Torrelavega.

Por último, Naiara Canel, en representación de Gatucos Torrelavega, ha agradecido que cada vez se tenga más en cuenta a los gatos en las actividades solidarias que se desarrollan en la ciudad, y ha invitado a la ciudadanía a acudir, participar y colaborar con su labor.