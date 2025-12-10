La depuradora de San Román optimiza su funcionamiento y se adelanta a la nueva normativa europea de aguas residuales

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La depuradora de San Román de la Llanilla, en Santander, de titularidad autonómica y la mayor de toda Cantabria, ha renovado sus instalaciones e incorporado mejoras, por valor de 5,3 millones de euros, que optimizan su rendimiento y perfeccionan el tratamiento y condiciones de vertido de las aguas que reciben, aumentando la eficiencia del proceso.

Además, con las obras realizadas en esta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), que han durado 16 meses, la depuradora se adelanta a la nueva normativa europea en materia de aguas residuales.

Concretamente, en esta depuradora, que en 2026 cumplirá 35 años, se han construido unos nuevos decantadores lamelares que permiten preparar mejor el agua residual que llega de cara a su tratamiento biológico posterior.

También se ha actuado sobre los decantadores secundarios existentes, en los que se han instalado unos deflectores "de última generación" para paliar la falta de profundidad necesaria, lo que ha evitado tener que hacer una obra civil de mayor envergadura.

Además, entre otras mejoras, se ha actualizado todo el control de la depuradora.

La actuación está incluida dentro del contrato de gestión por el que el Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad pública MARE, encargó a Aqualia la gestión de la depuradora y ésta se ocupa de acometer las mejoras que sean precisas.

Concretamente, a esta instalación llegan al año 50 millones de metros cúbicos de aguas residuales para su tratamiento, procedentes de Santander, Camargo, Astillero y también de núcleos de población de Piélagos, Santa Cruz de Bezana y Villaescusa.

Así se ha destacado este miércoles en la inauguración de las obras de esta depuradora, un acto en el que han participado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media; la primera teniente de alcalde de Santander y concejala del ramo, Margarita Rojo; la directora general de Aguas y Puertos del Ejecutivo, María Tejerina, y el director general de la empresa pública MARE, Pedro Ruiz.

Todas las autoridades participantes en el acto han coincidido en resaltar la importancia de la actuación y su impacto en la mejora de la depuración de las aguas que llegan a la estación y, con ello, en la calidad de vida de los ciudadanos que se benefician de ello.

Además, varios han destacado que la obra se ha efectuado al mismo tiempo que la depuradora ha seguido trabajando sin que se haya registrado ningún incidente y tampoco accidentes.

Buruaga ha subrayado que la depuradora de San Román constituye un "buque insignia" de los sistemas de saneamiento de Cantabria y que en su renovación se han incorporado "soluciones técnicas que hasta hoy nunca se habían implantado en España".

Así ha resaltado que los aproximadamente 428.000 cántabros a los que da cobertura podrán disfrutar de un "servicio más eficiente y técnicamente avanzado".

Según ha dicho, con la "gran obra" realizada en esta instalación, Cantabria logra "apuntalar su liderazgo" en instalaciones de saneamiento y depuración.

Además, la presidenta ha resaltado la "fuerte" apuesta del Ejecutivo por la mejora de las infraestructuras hidráulicas, incrementando para ello la inversión en esta materia, con más de 113 millones en solo dos años.

También ha destacado que MARE se ha hecho cargo ya de 38 depuradoras cuyo mantenimiento no podía ser soportado por los municipios y ha anunciado que en mayo se incorporarán más.

Además, ha puesto en valor que el Gobierno ha captado más de 13 millones de fondos europeos para mejorar el rendimiento del ciclo integral del agua.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, que ha disculpado la ausencia de la alcaldesa por cuestiones "de agenda", se ha felicitado de la mejora de esta "gran" infraestructura, una "buenísima noticia" para Santander y para el resto de los municipios del entorno que se benefician de ella.

Rojo ha resaltado que, aunque "a veces son obras que quedan un poco tapadas", permiten dar un buen servicio a los ciudadanos y cuidar el entorno.