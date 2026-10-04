Desactivados los avisos por lluvias y tormentas en Cantabria

Archivo - Varias personas se cubren de la lluvia y el viento con paraguas en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado esta mañana los avisos amarillo (peligro bajo) o naranja (riesgo importante) en toda Cantabria por lluvias y tormentas.

En la red social X, la AEMET ha destacado que los chubascos han comenzado a remitir durante la madrugada.

Además, ha informado de que Bárcena Mayor ha sido el municipio donde más precipitación acumulada ha caído en las últimas 24 horas, con 78 milímetros. Después, se encuentra Santillana del Mar (63 mm) y, tercero, Torrelavega (56mm)