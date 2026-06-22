Los desahucios bajan un 45% hasta marzo en Cantabria, hasta 37, y los concursos un 38,5%, según el CGPJ

Archivo - Pancarta durante el desahucio - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tribunales de instancia de Cantabria practicaron durante el primer trimestre 37 desahucios, un 44,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, una caída similar a la experimentada en el conjunto del país (45,4%), y los concursos de acreedores descendieron un 38,5%, hasta los 67, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En relación a los desahucios, los más numerosos en Cantabria --30 de 37-- fueron los derivados del impago del alquiler, que se redujeron en un 50,8% con respecto al primer trimestre de 2025, cuando hubo 61.

Los siete restantes se debieron al impago de la hipoteca, cinco más que los que tuvieron lugar por este motivo en el primer trimestre de 2025 (+250%).

Por población, los lanzamientos practicados en Cantabria durante los tres primeros meses del año fueron 6,2 por cada 100.000 habitantes, una tasa dos puntos inferior a la media nacional, que fue del 8,2.

Los debidos a ejecución hipotecaria fueron 1,2 por 100.000 habitantes, frente a 2 a nivel nacional, y los que respondieron a impago de alquiler fueron 5,1, similar a la media, de 5,3.

Todos estos datos proceden del 'Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales' que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del CGPJ y que este lunes ha sido difundido con información relativa al primer trimestre de 2026. Analiza la situación económica en el territorio a través de los procedimientos que llegan a las secciones civiles, mercantiles y sociales de los tribunales de instancia.

El informe revela también que las secciones civiles de los tribunales de instancia de Cantabria registraron hasta marzo dos demandas de procedimiento verbal posesorio por ocupación ilegal de vivienda, las mismas que en el primer trimestre de 2025. Son 0,3 por cada 100.000 habitantes, frente a 0,9 a nivel nacional.

Además, recibieron 59 procedimientos de ejecución hipotecaria, una más que en el primer trimestre del año pasado (+1,7%), mientras que a nivel nacional crecieron un 17,5%.

La tasa de demandas de ejecución hipotecaria en Cantabria se sitúa en 9,9 por cada 100.000 habitantes, 4,7 puntos por debajo que la media del país (14,6).

Finalmente, se registraron 2.151 procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, un 45% menos que en el primer trimestre de 2025, en línea con la caída experimentada por la media nacional (-59,1%).

En relación a la población, la tasa de monitorios en Cantabria es de 362,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 406,6.

CONCURSOS DE ACREEDORES

Por otro lado, según este informe, de enero a marzo se presentaron en la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Santander 67 concursos de acreedores frente a los 109 del primer trimestre del 2025, lo que supone el citado descenso del 38,5%, muy superior al de la media nacional (-6%).

Estos 67 concursos suponen 11,3 por cada 100.000 habitantes, una tasa notablemente inferior a la registrada por el conjunto del país (38,9).

Si se pone el foco en el sujeto del concurso se observa que los más abundantes fueron los de particulares (58), que se redujeron un 33,3 por ciento respecto al primer trimestre del 2025 (87).

Les siguen a distancia los concursos de empresarios (siete) y los de empresas (dos), que en ambos casos se redujeron notablemente, un 41,7% y un 80%, respectivamente.

En relación a la población, en Cantabria se presentaron durante el primer trimestre 11,3 concursos por cada 100.000 habitantes, menos de un tercio de los registrados a nivel nacional, que fueron 38,9.

Los de particulares fueron 9,8 por cada 100.000 habitantes (34,6 a nivel nacional); los de empresarios, 1,2 (1,4 de media en España), y los de empresas, 0,3 (2,8 en el conjunto del país).

Además, durante el periodo analizado se declararon 73 concursos (78 un año antes), ninguno entró en fase de convenio y ocho lo hicieron en liquidación (cinco en 2025).

MENOS DESPIDOS Y MÁS RECLAMACIONES DE CANTIDAD

Por otra parte, durante los tres primeros meses de este año, la Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander registró 317 demandas de despido, un 2,5% menos que las presentadas en el mismo periodo de 2025 (325).

Estas cifras sitúan la tasa de despidos en Cantabria en 53,4 por cada 100.000 habitantes, tasa más de 30 puntos inferior a la nacional (86,7).

Por su parte, las reclamaciones de cantidad registradas en esta sección laboral aumentaron un 31,5%, al pasar de 524 en 2025 a 689 en 2026.

Si se analiza este parámetro en relación a la población, se constata que la tasa de reclamaciones de cantidad en Cantabria es casi el doble que la media del país: 116 por cada 100.000 habitantes, frente a 65,6 de la media nacional.

A nivel nacional, estos dos tipos de demandas en las secciones de lo social experimentaron un comportamiento distinto: los despidos aumentaron un 3,5%, mientras que las reclamaciones de cantidad se redujeron un 10,9%.